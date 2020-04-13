Срна: Ярмоленко сказал, что готов оплатить ужин

Украина

Хорват также рассказал как сдавал тест на коронавирус.

Тренер-ассистент донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, что Андрей Ярмоленко признал, что их спор о победителе данного сезона в УПЛ выиграл экс-игрок "горняков". Дарио ставил на победу Шахтера, Ярмоленко на победу Динамо.

"Несколько дней назад я общался с Ярмоленко, он сказал, что готов оплатить ужин, но я хочу подождать, когда у нас будут золотые медали. Также нужно, чтобы в Украине прошел коронавирус, чемпионат возобновился, и люди получали удовольствие от футбола", — рассказал хорват в интервью Великому футболу.

Также Срна рассказал о том, что сдавал тест на коронавирус.

"Я не переживал во время теста на коронавирус, потому что у меня дисциплина, как у человека, так и у футболиста, на высоком уровне. Тест прошел очень быстро. Берут кровь из вены, наливается одна жидкость, проходит 10-15 минут и тест показывает результат. Мой результат был негативным. Тактика, чтобы победить коронавирус — мыть руки, быть дома и быть дисциплинированным. Пришло время не думать о том, кто кого любит и за кого болеет. Это время для того, чтобы объединиться вокруг одной идеи".

Ранее также гендиректор Шахтера Сергей Палкин поделился своим мнением о будущих выборах президента УПЛ.