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    13 апреля 2020, 12:45

    Срна: Ярмоленко сказал, что готов оплатить ужин

    Хорват также рассказал как сдавал тест на коронавирус.

    Андрей Ярмоленко и Дарио Срна,
    Андрей Ярмоленко и Дарио Срна, 13 апреля 2020, 12:45

    Тренер-ассистент донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, что Андрей Ярмоленко признал, что их спор о победителе данного сезона в УПЛ выиграл экс-игрок "горняков". Дарио ставил на победу Шахтера, Ярмоленко на победу Динамо.

    "Несколько дней назад я общался с Ярмоленко, он сказал, что готов оплатить ужин, но я хочу подождать, когда у нас будут золотые медали. Также нужно, чтобы в Украине прошел коронавирус, чемпионат возобновился, и люди получали удовольствие от футбола", — рассказал хорват в интервью Великому футболу.

    Также Срна рассказал о том, что сдавал тест на коронавирус.

    "Я не переживал во время теста на коронавирус, потому что у меня дисциплина, как у человека, так и у футболиста, на высоком уровне. Тест прошел очень быстро. Берут кровь из вены, наливается одна жидкость, проходит 10-15 минут и тест показывает результат. Мой результат был негативным. Тактика, чтобы победить коронавирус — мыть руки, быть дома и быть дисциплинированным. Пришло время не думать о том, кто кого любит и за кого болеет. Это время для того, чтобы объединиться вокруг одной идеи".

    Ранее также гендиректор Шахтера Сергей Палкин поделился своим мнением о будущих выборах президента УПЛ.

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