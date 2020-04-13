Украина

Генеральный директор Шахтера высказался о кандидатах на предстоящих выборах нового президента УПЛ.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мнением касательно предстоящих выборов на пост президента украинской Премьер-лиги, которые состоятся 27-го апреля, а претендентами на данную должность являются Александр Шевченко и Михаил Метревели.

"Откровенно говоря, Александра Шевченко я не знаю. Более того, я не слышал, чтобы он лично заявлял о намерениях баллотироваться на пост президента Премьер-лиги".

"Что касается Михаила Метревели, то я его прекрасно знаю много лет. Он в прессе официально объявил, что хочет баллотироваться. Михаила я знаю достаточно хорошо. Он достаточно глубокомыслящий человек с опытом руководителя, интересными идеями. Человек, который умеет договариваться, который слышит".

"Мне понятна кандидатура Метревели, то тут вопрос не в том, откуда он, а в том, что он сделает. Это ключевой вопрос. Мы столько кандидатов уже перепробовали разных профилей, но, к сожалению, результата, который нам нужен, мы так и не достигли", — заявил Палкин в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Игорь Суркис высказался о работе Томаса Гримма на посту президента украинской Премьер-лиги, рассказав о его ошибках.

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