Украина

Швейцарец рассказал о своей работе в Украине.

Бывший президент УПЛ Томас Гримм рассказал о своей работе в Украине, а также поделился мнением того, что ему не удалось достичь и по каким причинам.

"Мы хотели привнести философию тесного сотрудничества между лигой, ассоциацией и клубами, как в Швейцарии, которая смогла перейти на новые экономические рейки. Оглядываясь назад, могу сказать, что усердно работал в этом направлении на должности президента Лиги. Пытался пояснить клубам, как должна выглядеть новая лига", — рассказал Гримм в интервью Великому Футболу.

"Самая негативная ситуация в моей работе – подписание контракта с официальным телетранслятором. Мы предложили единый пул, клубы согласились, а потом внезапно часть из них отказалась от участия, не захотела выполнять правила. Я как президент не мог заставить их выполнять их же обещания. Я слышал разные объяснений от клубов, почему они так сделали".

Также функционер рассказал, что для него было самой большой проблемой.

"Самой большой проблемой в Украине был языковой барьер. Поэтому, я чаще всего общался с представителями Шахтера и Динамо – господином Палкиным и господином Суркисом. С последним я виделся больше 10 раз за эти два года. Всегда эти встречи проходили в дружественной атмосфере. Да, у нас были разные взгляды, но я всегда уважал его мнение".

"Но, когда мы доходили до вопроса о едином пуле, я всегда убеждал в его необходимости. Но мне это не удавалось. Хотя УПЛ и Динамо могли заработать неплохие деньги, но у Суркиса были свои аргументы. И мы, вроде бы, приходили к общему знаменателю, потом его мнение менялось. Это меня огорчало".

Напоследок Гримм поделился своим мнением, кто должен быть следующим президентом УПЛ.

"Будущий президент УПЛ должен иметь полномочия сильнее, чем были у меня. Это не должен быть человек из футбола, ФИФА или УЕФА, но понимать украинские политические и экономические реалии. Это должен быть тот, кто напрямую будет говорить с владельцами клубов, и владеть разными языками, в том числе и украинским. Поэтому, это должен быть украинец", — заключил швейцарец.

Своим мнением о Томасе Гримме поделился Игорь Суркис.

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