Украина

Хорват поведал, в каком формате будут проходить занятия "горняков".

Тренер донецкого Шахтера Дарио Срна поведал, как команда готовится возвращаться к тренировкам.

"В ближайшее время Шахтер готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле. У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат. Мне кажется, это всем пойдет на пользу и они снова будут чувствовать себя футболистами, поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле".

"У нас изначально было несколько вариантов как работать, мы их обсуждали с главным тренером и генеральным директором. Это лучшее решение в законных рамках. Сегодня введен карантин и мы должны быть примером для всех остальных и придерживаться закона. Нам нужно это уважать и, исходя из этого, мы создали такую программу. Чтобы вернуть в кондиции игроков Шахтера, нужно две-три недели. У нас будут еще одни сборы", — заключил Срна в интервью Великому Футболу.

Также Срна признался, что Ярмоленко готов оплатить их совместный ужин.

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