Украина

Наставник днепрян доволен сотрудничеством с итальянским специалистом.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко рассказал о своем помощнике Луиджи Ночентини.

"Знания, которыми он обладает, не думаю, что в Украине много специалистов, которые столько знают. Он работал с Сарри. В Италии даже слово есть "сарризм" – футбол, в который они играли. Его футбол отличался качественной игрой в обороне, где все разложено по полочкам".

"Нам интересно было найти парня, который будет нам помогать. Рады, что так получилось. Он приехал в конце сборов. Много работали. Защитникам все нравится, многие вещи они слышали впервые", — рассказал наставник в интервью Спорту Днепропетровской области.

Ранее голкипер Днепра-1 Андрей Клищук выразил желание доиграть сезон до конца.

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