Украина

Вратарь днепрян рассказал, как проходит карантин.

Голкипер Днепра-1 Андрей Клищук поделился мнением о приостановлении чемпионата и рассказал, как поддерживает физическую форму.

"Все время посвящаю семье – сыну и жене. И не забываю, конечно, о тренировках. Занимаюсь и с тренером, и также индивидуально. Делал пробежки, играли через сетку с Юрой Вакулко. Также, пока не запретили, прогуливались возле моря, дышали свежим воздухом. Теперь приходится ограничиваться короткими прогулками в укромных местах, где никого нет.

Мы нашли небольшой клочок, где можно через сетку поиграть, в два касания, отработать передачи. Но, конечно, очень соскучились по полноценным тренировками. Надеемся, что все образуется как можно скорее, сможем возобновить тренировки и чемпионат, заниматься любимым делом.

Во все это как-то до сих пор не верится. Такое впечатление, что прошло не несколько недель карантина, а два-три месяца. Будто все это длится дольше, чем зимний отпуск.

В Одессе погода хорошая. Днем где-то 16-18 градусов. Ходим уже без верхней одежды – достаточно спортивного костюма. Очень жаль, что в такую погоду не разрешают гулять у моря. Все сидят дома, а не наслаждаются прогулками, свежим воздухом, пейзажами. Ситуация в городе в целом спокойная. Но непривычно видеть пустые улицы. Люди пытаются основном выдерживать карантин, выходят только в магазин. По крайней мере, об этом могу судить из моих друзей.

Как футболист хочу доиграть этот сезон, чтобы все решалось на поле, а не в кабинетах, чтобы все было по-честному. Хочется, конечно, играть, а не сидеть дома на карантине.

Новый чемпионат без футбола? Почему бы нет? Ведь мы уже отдохнули. Три недели прошло, и на этом дело пока не заканчивается. Поэтому, отдыха у нас достаточно. А если стоять выбор, доигрывать без зрителей или вообще не играть, то лучше играть", – рассказал Клищук в интервью официальному сайту клуба.

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