Украина

Центрбек "мужиков" также оценил шансы команды на выход в Лигу чемпионов.

Защитник луганской Зари Жоэль Абу Ханна вспомнил свой гол в ворота киевского Динамо.

"Практикую ли такие удары, с которого забил Динамо? Нет (улыбается), не практикую. Но в игре против Динамо я хотел забить именно так. Даже в первом тайме пытался ударить через себя, но не вышло забить. Зато вышло во второй половине встречи. Уверяю, что и в следующих играх я буду стараться исполнить такой удар и, надеюсь, мне опять повезет. Когда записываешь на свой счет такие голы, чувствуешь, что не зря играешь в футбол. И это очень радует", — цитирует немца iSport.

Также футболист оценил шансы луганчан на попадание в Лигу чемпионов.

"Если все сложится в нашу пользу, мы попадаем в квалификацию ЛЧ. Мы не знаем, какой соперник нам попадется, так как могут быть сюрпризы. Никто не ожидал, что в прошлом году мы будем играть с Эспаньолом в квалификации Лиги Европы. Однако скажу, что чем сильнее соперник нам выпадет, там и лучше для нас. Сможем проверить свой уровень на фоне грандов. Помню, как в 2010 году Шахтер в Донецке обыграл лондонский Арсенал. Почему бы нам не повторить данный успех?".

Ранее одноклубник Абу Ханны Александр Тымчик рассказал, что соскучился по футболу.

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