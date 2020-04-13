Украина

Футболист счастлив находиться в составе луганчан.

Защитник луганской Зари Жоэль Абу Ханна поведал о том, собирается ли в ближайшее время менять клубную прописку.

"Я очень счастлив защищать цвета луганской Зари. Тут меня все устраивает. Этот клуб дал мне отличную возможность развиваться, играть в еврокубках и становиться лучше и сильнее с каждым днем. Мы показываем классную игру и поэтому сейчас я не думаю над сменой команды. Но это футбол, никогда не говори никогда, ведь все может измениться. Пока я не вижу смысла искать клуб посильнее, ведь в Заре все на очень хорошем уровне", — приводит слова игрока iSport.

Также 22-летний игрок рассказал о мечте попасть в сборную Германии.

"Большая мечта для каждого футболиста защищать свою страну на разных соревнованиях. Но будем реалистами. Сейчас очень сложно пробиться в основную команду, так как у Йоахима Лева очень хороший подбор футболистов. Но в футбольной жизни все происходит очень быстро, и, я надеюсь, что однажды смогу надеть футболку сборной Германии", — заключил футболист.

Также Абу Ханна вспомнил о своем голе в ворота киевского Динамо в матче первого круга УПЛ.

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