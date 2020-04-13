Полузащитник Динамо ответил на вопросы журналиста во время карантина.
БЕНЬЯМИН ВЕРБИЧ, ФОТО: ФК ДИНАМО
13 апреля 2020, 19:07
Беньямин Вербич рассказал о тренировочном процессе вне базы Динамо.
О слухах, что Динамо приступило к тренировкам:
"Мы все равно будем ездить на базу, ничем не отличается, нам все равно нельзя тренироваться в группах. И раньше много игроков видел на базе".
О капитанстве Сидорчука:
"Я думаю, в нашей команде много футболистов, которые долго в Киеве, капитанская повязка должна быть у них. Думаю, Сидор самый взрослый, уважаемый у них".
"Если бы мне предложили повязку? Если случится, я бы подумал. Я не знаю, честно".
О позиции центрального нападающего:
"Да, мне там понравилось. Пару игр сыграл, но моя любимая позиция – на левом фланге. Я уже сказал, если надо, то буду там играть. Я не знаю, и там, и там нравится, но самая любимая позиция – слева".
Топ-3 самых стильных игроков Динамо:
"Шапаренко, Бойко (смеется) и Леднев".
О потере формы:
"Да, сейчас пауза будет два месяца… Бегаем, с мячом работаем. Нам надо будет в группах тренироваться несколько недель. Тогда будет нормально".
О еврокубках:
"Наша цель – выступать в Лиге чемпионов, это понятно, всегда хочешь самое лучшее".
"Готово ли Динамо конкурировать с ведущими европейскими клубами? Нужно давать бой, но конкурировать… Я не знаю".
О Михайличенко:
"Хорошая коммуникация, за время карантина сейчас общаемся, спрашивает, как мы тренируемся, все окей".
О том, кто любимый футболист:
Месси.
О главном юмористе:
"У Бесика (Артем Беседин, — прим.) прикольные шутки, Жора Бущан смешной", — сказал Беньямин Вербич программе Футбольный формат.
Ранее Вербич заявил, что Миколенко и Цыганков способны заиграть в европейских топ-клубах.