Украина

Полузащитник Динамо ответил на вопросы журналиста во время карантина.

Беньямин Вербич рассказал о тренировочном процессе вне базы Динамо.

О слухах, что Динамо приступило к тренировкам:

"Мы все равно будем ездить на базу, ничем не отличается, нам все равно нельзя тренироваться в группах. И раньше много игроков видел на базе".

О капитанстве Сидорчука:

"Я думаю, в нашей команде много футболистов, которые долго в Киеве, капитанская повязка должна быть у них. Думаю, Сидор самый взрослый, уважаемый у них".

"Если бы мне предложили повязку? Если случится, я бы подумал. Я не знаю, честно".

О позиции центрального нападающего:

"Да, мне там понравилось. Пару игр сыграл, но моя любимая позиция – на левом фланге. Я уже сказал, если надо, то буду там играть. Я не знаю, и там, и там нравится, но самая любимая позиция – слева".

Топ-3 самых стильных игроков Динамо:

"Шапаренко, Бойко (смеется) и Леднев".

О потере формы:

"Да, сейчас пауза будет два месяца… Бегаем, с мячом работаем. Нам надо будет в группах тренироваться несколько недель. Тогда будет нормально".

О еврокубках:

"Наша цель – выступать в Лиге чемпионов, это понятно, всегда хочешь самое лучшее".

"Готово ли Динамо конкурировать с ведущими европейскими клубами? Нужно давать бой, но конкурировать… Я не знаю".

О Михайличенко:

"Хорошая коммуникация, за время карантина сейчас общаемся, спрашивает, как мы тренируемся, все окей".

О том, кто любимый футболист:

Месси.

О главном юмористе:

"У Бесика (Артем Беседин, — прим.) прикольные шутки, Жора Бущан смешной", — сказал Беньямин Вербич программе Футбольный формат.

Ранее Вербич заявил, что Миколенко и Цыганков способны заиграть в европейских топ-клубах.