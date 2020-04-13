Украина

Голкипер Зари ответил на вопросы журналиста во время карантина.

Заури Махарадзе рассказал, как проводит время на карантине.

Сколько килограмм набрал?

"Двушечка прилипла. Надо завязывать с карантином, ибо потом будет тяжело".

Лучший сейв?

"Впереди еще. Не знаю. Думаю, лучший период еще впереди. Плохо, что карантин".

Формула успеха Зари:

"Все это знаем, об этом говорили. Приход нового тренера дал психологическую уверенность. Поняли, что хотим и можем. Получаем удовольствие, кайф от футбола".

О серебре УПЛ:

"Эта наша цель-мечта, а когда сезон доиграем, надеюсь все будет хорошо, будем об этом говорить. А пока это наша мечта и цель".

О Скрипнике:

"Хотелось поработать под его началом. У нас и тренер по вратарям поменялся, у нас как бы что-то поменялось, что-то осталось от прошлого. На своем каком-то опыте так и идем".

О слухах об уходе Скрипника:

"Нам сразу сказали, все нормально и он остается".

О Рафаилове:

"Не знаю, если честно. Чего так резко получилось. Никто этого не ожидал. Рафаилов и Заря… Столько лет вместе. Почему? Не знаю. Не говорили, не доходили".

"Правильно или нет? Не мы это решаем. Нельзя сказать, что это правильно и неправильно".

"Рафаилов для меня? Генеральный директор команды. Ко всем хорошо относился, справедливый такой. Привет, как дела, пообщаться, перекинуться парой слов, после хорошей или плохой игры. Хороший, нормальный мужик".

О тренировках:

"У нас сейчас онлайн-тренировки проводят тренера. Базу полностью закрыли. Сейчас куда-то выйди, начнут прессовать", — сказал Махарадзе Футбольному формату.

Ранее пообщался с журналистами футболист Динамо Беньямин Вербич.