Голкипер Зари ответил на вопросы журналиста во время карантина.
ЗАУРИ МАХАРАДЗЕ, GFF
13 апреля 2020, 19:35
Заури Махарадзе рассказал, как проводит время на карантине.
Сколько килограмм набрал?
"Двушечка прилипла. Надо завязывать с карантином, ибо потом будет тяжело".
Лучший сейв?
"Впереди еще. Не знаю. Думаю, лучший период еще впереди. Плохо, что карантин".
Формула успеха Зари:
"Все это знаем, об этом говорили. Приход нового тренера дал психологическую уверенность. Поняли, что хотим и можем. Получаем удовольствие, кайф от футбола".
О серебре УПЛ:
"Эта наша цель-мечта, а когда сезон доиграем, надеюсь все будет хорошо, будем об этом говорить. А пока это наша мечта и цель".
О Скрипнике:
"Хотелось поработать под его началом. У нас и тренер по вратарям поменялся, у нас как бы что-то поменялось, что-то осталось от прошлого. На своем каком-то опыте так и идем".
О слухах об уходе Скрипника:
"Нам сразу сказали, все нормально и он остается".
О Рафаилове:
"Не знаю, если честно. Чего так резко получилось. Никто этого не ожидал. Рафаилов и Заря… Столько лет вместе. Почему? Не знаю. Не говорили, не доходили".
"Правильно или нет? Не мы это решаем. Нельзя сказать, что это правильно и неправильно".
"Рафаилов для меня? Генеральный директор команды. Ко всем хорошо относился, справедливый такой. Привет, как дела, пообщаться, перекинуться парой слов, после хорошей или плохой игры. Хороший, нормальный мужик".
О тренировках:
"У нас сейчас онлайн-тренировки проводят тренера. Базу полностью закрыли. Сейчас куда-то выйди, начнут прессовать", — сказал Махарадзе Футбольному формату.
Ранее пообщался с журналистами футболист Динамо Беньямин Вербич.