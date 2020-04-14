Украина

Бывший вице-президент закарпатцев рассказал о несостоявшемся переходе португальца.

Александр Шуфрич вспомнил переговорный процесс с Рикарду Куарежмой , которого в свое время так и не удалось заманить в Говерлу.

"Куарежма был близок к Говерле. Не могу сказать, что почти был подписан контракт, но велись переговоры. Частично это был и пиар-ход, потому что переплата, на которую нам пришлось бы пойти... Не факт, что это в такой же степени усилило бы команду.

Но привезти в Ужгород Куарежму было бы круто. Одонкор в Говерле — это уже было хорошо, но Куарежма стал бы сенсацией. Однако тогда подключились арабские страны и перебили не только наше предложение, но и от других клубов.

Мы вели переговоры с посредниками. Они говорили, что будут некоторые специфические условия, например, больше выходных. Например, Рикарду нужно будет вернуться после игры не на следующий день, а на два дня позже", — сказал бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич.