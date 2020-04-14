Украина

Сборная Украины обыграла Польшу со счетом 8:6 в двухматчевом киберфутбольном противостоянии.

В футбольном симуляторе FIFA 20 между собой играли футболисты национальных команд: Украина (Евгений Коноплянка и Александр Зинченко) и Польша (Матеуш Клих и Мацей Рыбус).

В первой игре Евгений Коноплянка уверенно преодолел сопротивление Матеуша Клиха (5:2).

Во втором матче Александр Зинченко уступил Мацею Рыбусу (3:4).

Таким образом, с общим счетом 8:6 сборная Украины в FIFA 20 оказалась сильнее Польши.

Видео матча:

Отметим, что в конце марта должен был состояться матч Польша — Украина, но из-за коронавируса был отменен.

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