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Полузащитник Зари поговорил с Евгением Музыкой о луганчанах, своем возвращении в Динамо, Барселоне и многом другом.

Имя Богдана Леднева на слуху еще со времен его выступлений за юношескую команду Динамо. В прошлом сезоне он по-настоящему дебютировал во взрослом футболе в составе Зари, а в нынешнем — стал одним из лучших игроков Премьер-лиги. 11 голов и три ассиста во всех турнирах за неполный сезон — великолепные показатели для атакующего полузащитника, которые заставляют фанатов и специалистов требовать вызов Богдана в сборную Украины. В нашей беседе мы обсудили не только национальную команду, но и множество других тем.

- Почему ты согласился на предложение Зари примерно два года назад?

- Я уже хотел играть в Премьер-лиге, и это был хороший шанс прогрессировать, попробовать себя во взрослом футболе. Луганчане сделали конкретное предложение, мне сразу понравился этот вариант, и я долго не думал.

- Как думаешь, почему Заре лучше всех в Украине удается раскрывать молодых игроков?

- В Зарю переходят качественные молодые игроки, в клубе не боятся доверять им. Это помогает раскрыться.

- Вскоре после перехода ты получил красную карточку в матче с РБ Лейпциг, а Юрий Вернидуб прокричал, что "у вас синдром в Киеве, мозгов нет вообще". Как ты отнесся к этим словам?

- Если честно, я даже не слышал этих слов, у меня такое состояние было… Уже потом я увидел это на видео. После Юрий Николаевич подошел, поговорил со мной. Не было такого, что я допустил грубую ошибку и меня там "похоронили".

- Журналисты Профутбола утверждали, что ты – единственный из игроков Зари, кто встретился с Юрием Вернидубом после его отставки. Расскажи об этой встрече.

- Юрий Николаевич дал мне путевку во взрослый футбол, доверял мне, ставил в состав. Я ему очень благодарен. Поэтому, когда узнал, что он находится в Запорожье, посчитал нужным приехать и поблагодарить его.

- Почему с Вернидубом не попрощались другие игроки? Отношения были натянутыми под конец?

- Я не знаю, может и прощались, у меня такой информации нет, кто приезжал, а кто не приезжал.

- Когда ушел приглашавший тебя в Зарю Вернидуб, у тебя не было желания сменить клуб летом?

- У меня было контрактное соглашение, еще год аренды. Я должен был отработать контракт. Не то, чтобы не было возможности его досрочно прекратить – даже мыслей об этом не было.

- В чем различия между Виктором Скрипником и Юрием Вернидубом?

- По натуре своей это два разных человека, у каждого своя специфика работы. Даже не знаю, как объяснить в двух словах. Просто два человека со своим видением футбола.

- А под чьим руководством тебе больше нравится работать?

- Не знаю, не могу сказать. В плане моей игры – моя игра в нынешнем сезоне мне больше нравится, чем та, что была год назад. А так я себя комфортно чувствовал с обоими тренерами.

- Этот сезон – с огромным отрывом лучший в твоей карьере – 11 голов, 3 ассиста. За счет чего удалось добиться такого сумасшедшего прогресса?

- В первую очередь – то, что я работал каждый день и продолжаю это делать. Я намерен прогрессировать и ставить перед собой все более высокие цели. Занимаюсь дополнительно, потому что ни у какого футболиста не будет прогресса, если не работать отдельно над собой.

- Есть ли другие игроки Зари, которые работают больше, чем требует от них график?

- В Заре очень много игроков, которые работают индивидуально. Нет такого, что один-два человека только. Где-то 70% команды – я знаю точно, что они остаются и работают над теми качествами, которые нужно подтянуть или улучшить еще больше.

- Какие есть слабые стороны в твоей игре? В чем нужно прибавить в первую очередь?

- Важнее всего подтянуть слабую ногу (правую — прим.), чтобы быть более разнообразным игроком. Это цель номер один. Еще, хоть и не так критично, лучше играть в обороне. Хотя не думаю, что у меня прямо проблемы с этим.

- В квалификации Лиги Европы Заря вылетела от Эспаньола. Как считаешь, испанцы действительно сильнее или тогда Заря просто не сыгралась?

- Если смотреть по бюджету, по уровню чемпионата – на бумаге Эспаньол, конечно, был сильнее. Но я не считаю, что в этих двух играх мы не заслуживали выйти в группу. И они заслуживали, и мы точно так же.

- Не следишь за Эспаньолом в Ла Лиге? Несмотря на свой бюджет, он идет на последнем месте.

- Не знаю, я видел, как они сыграли в Лиге Европы – они там достойно выступали. Наверное, сейчас у них такой период сложный.

- Каталонский журналист Дани Агила позже утверждал, что "Заря в Испании играла бы в Сегунде, а то и ниже". Как ты думаешь, все действительно было бы так плохо?

- Я не играл в Ла Лиге, чтобы мог оценить. У нас были матчи с испанской командой, но там чемпионат так устроен, что не могу сказать, на каком месте мы бы были и какие цели ставили бы перед собой.

- В марте Зарю покинул ее многолетний гендиректор Сергей Рафаилов. Насколько это большая потеря для клуба?

- Это безусловная потеря, ведь человек 12 лет работал в команде, грубо говоря, он ее строил сам, знал все тонкости. Это человек, который много сделал для Зари.

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- Летом ты должен вернуться в Динамо, с которым Заря борется за место в квалификации Лиги чемпионов. За кого ты будешь болеть в предпоследнем туре, когда команды встретятся между собой?

- Это тяжелый вопрос… Пусть победит сильнейший.

- В Киеве давление на тебя будет гораздо больше, чем в Заре. Насколько ты восприимчив к критике? Читаешь, что пишут о тебе в интернете?

- Могу почитать, что обо мне думают специалисты. Наверное, каждому человеку интересно, что о нем думают. А комментарии – сам не смотрю и другим не советую. Там неизвестно, кто сидит, может пятилетний мальчик написать, а ты потом будешь ходить и думать.

- Твой предыдущий контракт с Динамо действовал до конца этого года. Ты мог бы подождать и уйти в Европу свободным агентом, но вместо этого продлил соглашение. Почему ты принял такое решение?

- Когда я еще только пришел в юношескую команду Динамо, моей целью было попасть в первую команду. Сейчас, слава Богу, у меня есть возможность проявить себя в Динамо. Думаю, в Украине каждый мальчик мечтает играть в Динамо Киев.

- На какой позиции лично ты видишь себя в составе Динамо?

- Наиболее комфортно мне действовать на позиции десятого номера, как я играю в Заре. Это моя любимая позиция.

- Часть болельщиков хотела бы, чтобы в Киев вернулся не только ты и Александр Тымчик, но и Богдан Михайличенко. Но готов ли твой тезка выдержать конкуренцию с Виталием Миколенко? Сравни их.

- Они оба – очень сильные футболисты. Это здорово, что у них есть такая конкуренция, в будущем они будут бороться за место в основе сборной Украины. Они примерно одного уровня.

У каждого свои сильные качества, и важно еще, какой стиль игры проповедует команда. В одном может быть полезнее Михайличенко, в другом – Миколенко. Из них двоих будет играть более подходящий, а по уровню они примерно одинаковы.

- Твоему другу Николаю Шапаренко не удается раскрыть свой потенциал в Динамо? Может ему стоит тоже уйти в аренду в Зарю?

- Не знаю, скажу только, что Коля очень хороший футболист, и если ему будут доверять, то думаю, что у него все получится. А в плане аренды – не мне об этом разговаривать.

- Как думаешь, возвращение в Динамо повысит шансы попасть в сборную Украины?

- Думаю, повысит шансы, если я буду играть и показывать хороший футбол. Из Динамо легче обратить на себя внимание тренеров национальной команды.

- Насколько вообще ты был близок к национальной команде, тебе звонили из тренерского штаба?

- Пока что не звонили. Буду работать, постараюсь показывать хороший уровень и буду с нетерпением ожидать вызова в сборную.

- Во сколько лет ты бы хотел перебраться в Европу?

- У меня пока есть планы на ближайшее время. Я хочу закрепиться в Динамо и помочь команде выполнять те цели, которые перед ней стоят, а там жизнь покажет.

- Какой чемпионат для тебя предпочтительнее?

- Думаю, для моего стиля игры, скорее всего, подошла бы Испания.

- Испанский язык еще не учишь?

- Испанский – нет, английский только знаю, учу его.

- Как поддерживаешь форму во время карантина?

- Я сделал себе тренажерный зал в квартире. Занимаюсь с мячом, делаю упражнения, чтобы поддерживать форму. Выхожу на пробежку.

- Что должно произойти до конца чемпионата, чтобы ты поставил своему сезону оценку "5+"?

- Нужно, чтобы мы заняли то место, на которое рассчитываем в Заре.

- То есть, второе?

- Да.

- Ты встречаешься со своей девушкой пять лет. Когда у тебя недавно спросили про свадьбу, ты ответил, что "пока не встали на ноги". Если уж футболист не стоит на ногах, то что в твоем понимании "встать на ноги"?

- Я говорил в плане того, что хотел бы создавать семью уже когда буду со всех сторон обеспеченный, у меня будет что-то стоять за спиной. Например, своя квартира. Не хотелось бы строить семью, когда еще нет своего жилья.

- У тебя есть брат Никита. Расскажи об отношениях с ним. Он тоже занимается футболом?

- У нас с ним очень хорошие, близкие отношения. Он играет за киевский Атлет.

- Как считаешь, по потенциалу он лучше, чем ты?

- Мы играем на разных позициях, у него другой стиль игры. Но я вижу, что если он будет работать над собой, то вполне возможно, что он заиграет в большом футболе.

- Кто из футболистов был для тебя кумиром в детстве?

- Роналдиньо.

- Как ты воспринял новости о том, что он попал в тюрьму?

- Это было неожиданно. Когда звезда футбола оказывается в тюрьме, это всегда неожиданно. Но его уже, вроде, освободили?

- Почему ты полюбил Барселону? И следишь ли за тем, что сейчас творится в клубе?

- Я полюбил Барселону, потому что там играет лучший футболист мира, Лионель Месси. По-моему, он вообще лучший в истории футбола. Еще мне импонирует их стиль, то, как команда ведет игру, ее построение, тактика. А что касается скандалов в клубе, то я особо не слежу за этим, чтобы рассуждать об этом. Слышал, да и слышал.

- Клубу нужно вернуть Неймара?

- Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Для команды это был бы очень большой плюс.

- Во время челленджа с туалетной бумагой ты читаешь биографию Месси. Уже прочитал? Какие моменты впечатлили больше всего?

- Еще не дочитал до конца, прочел сто страниц. О его детстве, как он приехал в Барселону, как его просматривали. У него была очень нелегкая история. Лучший футболист всех времен, но у него тоже не все гладко шло, болезнь была. Красавец, что переборол это все.

- Какие еще футбольные книги ты читал и можешь посоветовать болельщикам?

- Я читал не так много. Книгу про Месси купил где-то год назад. Она у меня лежала, начал читать на карантине. И есть точно такая же книга, но про Криштиану Роналду, пока еще не открывал.

- А какая у тебя пятерка лучших фильмов и пятерка любимых сериалов?

- "Троя" – с детства смотрю, видел его уже раз 30. "Легенда №17". Еще в детстве мне очень нравился "Гол 2". Потом… "Великий Гэтсби" и "300 спартанцев", я тоже много раз их смотрел.

А сериалы – их не так часто смотрю. "Бумажный дом", "Сваты", "Острые козырьки" и, пожалуй, все.

- Как ты относишься к сравнениям с Дэвидом Бекхэмом?

- Положительно. Это хороший футболист, достойно выглядит. Приятно, конечно, когда так говорят.

- Евгений Чеберко считает, что ты мог бы записать рэп-альбом. Как ты думаешь, тебе это по силам? Скоро можно ожидать от тебя клипа в стиле Александра Зинченко?

- Нет, не думаю. Он ошибся.

- Насколько я знаю, ты читаешь Football.ua. Какой у тебя никнэйм? Можешь ли назвать нескольких пользователей, которые примелькались тебе в комментариях?

- Я читаю, но не зарегистрирован. Никнэймы вообще не помню, я комментарии не читаю.

- Напоследок, что ты можешь пожелать болельщикам Зари?

- В первую очередь желаю, чтобы они были здоровы, пересидели сейчас это время. А когда угрозы не будет – чтобы побольше людей приходили на стадион и поддерживали команду. Пусть у них в жизни все будет только хорошо.