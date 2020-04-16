Украина

Специалист считает, что командам понадобится время на возобновление формы.

Главный тренер донецкого Олимпика Игорь Климовский поведал о том, как поддерживает связь со своими подопечными, а также выразил свое мнение, как следует возобновлять сезон в УПЛ.

"Постоянно говорю по телефону с игроками, они уверяют меня, что выполняют план индивидуальной подготовки. Из своего опыта могу сделать вывод, что в действительности этот план выполняется где-то на 80%, а это достаточно неплохо", — приводит слова наставника пресс-служба УПЛ.

"Удастся ли командам сохранить тонус? Однозначно, проблемы будут. Этого не избежать. Я считаю, между днем отмены карантина и до первого матча должно пройти три недели: две недели готовимся, на третий, условно говоря, в субботу, играем".

Ранее объемное интервью для Football.ua дал президент Олимпика Владислав Гельзин.

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