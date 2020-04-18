Украина

Хавбек поделился впечатлениями от выступлений в составе ковалевского клуба.

Полузащитник Андрей Богданов рассказал о том, как поддерживает форму во время карантина, и поделился подробностями перехода в Колос.

"Карантинный период проходит в домашних условиях, и почти все время дома нахожусь. И занимаюсь дома, стараюсь выполнять функциональные упражнения, чтобы хоть как-то поддерживать свою форму. Придерживаюсь самоизоляции, выхожу, если есть необходимость, за продуктами, например. А так больше времени провожу в домашних условиях. Благо, у нас рядом лес, и если получается, то делаю пробежку.

В Колосе ко мне проявил интерес главный тренер Руслан Владимирович Костышин, плюс были заинтересованы президент клуба и вице-президент. Я знал о Колосе, когда они еще во Второй лиге выступали. И знал и президента клуба, и главного тренера, и мы поддерживали хорошие отношения. Многих ребят еще не знал раньше. Особенно Володю Лысенко и Кирилла Петрова, потому что мы – с динамовской школы…

Прежде всего, я видел, что клуб и команда растет. Строится стадион в Ковалевке. И президент делает все, чтобы команда прогрессировала. И со своей стороны мне было интересно присоединиться к этому проекту, проявить себя, потому что я также всегда хочу прогрессировать и расти. Ну и очень важным моментом было желание главного тренера видеть меня в команде", – рассказал Богданов в интервью официальному сайту клуба.

Богданов перешел в Колос в январе этого года из Десны. В составе новой команды 30-летний игрок провел 5 поединков.

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