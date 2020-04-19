Украина

Бывший защитник Динамо рассказал о своей подверженности к травмам.

Горан Саблич провел в Динамо восемь лет, однако за все время не наиграл более сотни матчей.

"Я провел в Киеве восемь лет, и мне все очень нравилось. Для меня это почти вторая родина. За Динамо я играл всегда со всем сердцем, лучшие годы своей карьеры я провел в Киеве. Поэтому я по праву чувствую себя динамовцем".

О предложениях от других клубов:

"Были. И через агента выходили, и в клуб присылали запросы. Но меня в Киеве все устраивало, и я никогда особо серьезно не задумывался о переходе".

О Киеве:

"В принципе, никаких особых сложностей не было. Как и для всех людей, меняющих страну и привычное окружение, это другой язык, менталитет людей. Понимал, что надо как можно быстрее адаптироваться, и тогда станет легче. Я не первый иностранец был в Динамо, поэтому мне были созданы максимально благоприятные условия".

О Йерко Леко:

"Он приехал в Киев на месяц позже, чем я. Конечно, мы держались все время вместе, и сейчас очень хорошо дружим, созваниваемся часто".

О травмах

"Я понимал, что Динамо уровнем намного выше, чем Хайдук, да и проблемы со здоровьем преследовали меня на протяжении всей карьеры. Намучился я с правым коленом прилично, из-за чего часто не получалось показать все, на что способен. А конкуренция в Динамо всегда была серьезная, поэтому и сыграл в итоге не так много матчей, как хотелось бы".

"Да и тренировочный процесс давался тяжело, многие упражнения терпел через боль. Если так посчитать, то за почти 15 лет карьеры я пару раз прошел полностью тренировочные сборы", — приводит слова Горана Саблича официальный сайт Динамо.

С 2002 по 2010 год Горан Саблич выступал за Динамо, а с 2007 по 2008 год был в аренде у Хайдука.

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