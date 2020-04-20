Украина

Защитник Динамо прокомментировал изменения в команде после ухода Тамаша Кадара.

Зимой Динамо покинул Тамаш Кадар, который перебрался в китайский Шаньдун Лунэн. Некоторые специалисты обратили внимание на то, что от него зависел "первый пас" в команде. У Дениса Попова попросили прокомментировать изменения в защите киевлян.

"Пусть посмотрят на Кадара в 20 лет, в 21 год… Ему 30, и поэтому у него есть опыт, он прошел большую часть своей футбольной карьеры", — заявил Попове в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

"Да, он знает мяч хорошо, чувствует его, отдает передачи. Все это хорошо, но у него тоже есть и слабые стороны. Он имеет свои слабые качества, которые сказывались уже не раз. Не знаю, дай Бог, все будет хорошо, и защита Динамо будет очень надежной".

Динамо в нынешнем сезоне делит 3-4 место в чемпионате Украины по надежности обороны. Киевляне, как и Заря, пропустили по 18 мячей в 23 турах, Десна пропустила 16, а Шахтер – 15 голов.