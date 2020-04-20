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Однако в первую очередь защитник Динамо хочет добиться успеха со своим нынешним клубом.

Центральный защитник Динамо Денис Попов рассказал о своем стремлении однажды поиграть в Европе, хотя для начала он настроен выигрывать титулы с киевлянами.

"Хочу, в первую очередь, закрепиться в Динамо, потому что для меня очень важен этот клуб, я его очень люблю. Хочу выиграть с Динамо максимальное количество трофеев, которые только возможны", — рассказал Попов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

"Это первоначальные цели, а потом, конечно же, хотелось бы попробовать себя в более сильном чемпионате. Там уже как Бог даст. Испания? Не знаю, там тяжело молодым футболистам. Идеальным вариантом мне кажется чемпионат Бельгии".

"Бельгия, как трамплин – почему бы и нет? Поехать, попробовать. А там, если получится и все хорошо будет – дальше, дальше и дальше. Хочется все попробовать в жизни, а не только укорениться в Киеве и быть в теплой ванне. Это тоже не очень хорошо, потому что не будет никакого прогресса. Всегда нужно держать себя в тонусе".

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Также Попов отметил, что летом у него были варианты с переходом в аренду в Зарю или один из бельгийских клубов, но в конечном итоге ему сообщили, что он останется в Динамо.

В нынешнем сезоне Денис сыграл в 16 матчах за Динамо во всех турнирах, отметившись двумя голами.