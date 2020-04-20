Защитник Динамо рассказал о работе с главным тренером команды.
Алексей Михайличенко, Динамо
20 апреля 2020, 23:16
Центрбек Динамо Денис Попов признался, что не особо обращает внимание на критику сторонних людей, однако тренер команды Алексей Михайличенко является для него непререкаемым авторитетом.
"Вот даже взять Михайличенко – он за Динамо готов все отдать, он прошел это все, прожил уже столько. Если он скажет, то значит, он знает, что говорит. Не то, что пришел какой-то Вася на поле и сказал: "Делай так" – я его не послушаю. А Михайличенко нужно слушать, я считаю", — заявил Попов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.
"Чему научил Михайличенко? Быть уверенным в себе. Не сомневаться. Просто вышел на поле, отбарабанил на все 100%, все силы отдал и все – чтобы потом не было стыдно в зеркало смотреть, что чего-то не сделал".
"Он старается помогать, поддерживать словами больше всего. Футболиста чему ты научишь? Передачу как отдавать? Мы уже должны все уметь. Тактика – это понятно, я же не говорю о ней, а с мячом что учить? Нам нужно больше тактики как раз".
Также Попов отметил, что для начала хотел бы добиться успехов в Динамо, а затем попробовать свои силы в Европе.