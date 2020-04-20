Украина

Защитник Динамо рассказал о работе с главным тренером команды.

Центрбек Динамо Денис Попов признался, что не особо обращает внимание на критику сторонних людей, однако тренер команды Алексей Михайличенко является для него непререкаемым авторитетом.

"Вот даже взять Михайличенко – он за Динамо готов все отдать, он прошел это все, прожил уже столько. Если он скажет, то значит, он знает, что говорит. Не то, что пришел какой-то Вася на поле и сказал: "Делай так" – я его не послушаю. А Михайличенко нужно слушать, я считаю", — заявил Попов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

"Чему научил Михайличенко? Быть уверенным в себе. Не сомневаться. Просто вышел на поле, отбарабанил на все 100%, все силы отдал и все – чтобы потом не было стыдно в зеркало смотреть, что чего-то не сделал".

"Он старается помогать, поддерживать словами больше всего. Футболиста чему ты научишь? Передачу как отдавать? Мы уже должны все уметь. Тактика – это понятно, я же не говорю о ней, а с мячом что учить? Нам нужно больше тактики как раз".

Также Попов отметил, что для начала хотел бы добиться успехов в Динамо, а затем попробовать свои силы в Европе.