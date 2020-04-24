Украина

Бывший главный тренер харьковчан вспомнил команду, с которой он добивался успеха.

Мирон Маркевич рассказал о том, как постепенно Металлист выходил на самый высокий уровень и о своих требованиях к футболистам.

"Матчей было около четырехсот, среди них и действительно знаковые. С самого начала, не только после приезда бразильцев. Мы брали игроков с первой лиги и с команд, которые вылетели. За год нам удалось построить коллектив, который сразу о себе заявил.

В начале фундамент закладывали такие футболисты, как Слюсар, Эдмар, Валяев, Обрадович и т.д. Они начинали дорогу Металлиста.

- Было непросто их перенастроить на футбол, который я хотел от них видеть: 1-2 касания в середине поля, не говоря уже об игре на своей половине. Южноамериканцы любили возиться с мячом, но я им запретил. Разрешалось такое исполнять только у чужой штрафной".

Также Мирон Маркевич рассказал об игроках, которые тогда выступали под его руководством и отметил, что они сейчас бы не оставили шансов Шахтеру и Динамо.

"Были знаковые: Девич, Папа, Соса, Тайсон, Рыкун. Но был и Эдмар, Слюсар, Валяев, Соуза — действительно серьезные игроки. Я с такой ностальгией всех вспоминаю, потому что мы шаг за шагом шли девять лет к успеху. Я очень благодарен всем футболистам.

Считаю, что Металлист, который завоевал серебро в сезоне 2012/13 смог бы выиграть нынешний чемпионат. Не хочу обидеть Динамо и Шахтер, но шансов у них не было бы. То была очень серьезная команда", — сказал Маркевич телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что Марко Девич, один из лидеров той команды, близок к завершению карьеры.