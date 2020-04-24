Украина

Бывший нападающий сборной Украины рассказал о планах на будущее.

Марко Девич близок к завершению карьеры профессионального футболиста и готов попробовать себя в чем-то другом.

"Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с Сабахом истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе — успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

Какие планы на будущее? Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях", — сказал Девич телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что ранее Марко Девич хотел начать тренерскую деятельность в Украине.