Украина

Латвийский нападающий рассказал об интересе со стороны других команд.

Марис Верпаковскис вместе со сборной Латвии ездил на чемпионат Европы 2004 года и даже отметился голом. В тот момент нападающий привлек интерес других клубов, но не велся на других агентов и просил все решать через клуб.

"Были ли предложения от других клубов? Да. Причем, ко мне приходили агенты даже по ходу самого чемпионата Европы, интересовались моим желанием перейти в другой клуб. Но я только полгода провел в Динамо, хорошо себя чувствовал в Киеве, поэтому говорил всем, что сам ничего решать не буду и пусть общаются напрямую с динамовским руководством.

А обращался ли кто-то в итоге к Игорю Михайловичу с конкретным предложением, наверное, надо спрашивать у него самого", — приводит слова Верпаковскиса официальный сайт Динамо.

За киевлян Верпаковскис провел 31 матч, отметившись 6 голами и 2 ассистами. Также с динамовцами Марис выиграл один раз чемпионат Украины и два раза национальный кубок.

Ранее Верпаковскис рассказал, что поначалу Динамо было для него каким-то космосом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.