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Тренер Колоса также рассказал о потенциальных усилениях команды.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал о финансовом положении клуба в период пандемии коронавируса. Несмотря на то, что в ковалевской команде проблем пока не наблюдается, вариант о сокращении заработных плат все-таки рассматривается.

"В Колосе все хорошо, нет проблем. Разговоры о сокращении зарплаты есть, футболисты сами выступили с инициативой помочь президенту. Есть разговор о сокращении на 20%, но мы еще зарплату не получили, может президент скажет, что я не принимаю вашего предложения", — заявил Костышин в интервью ТК Футбол.

Кроме того, специалист рассказал об усилениях состава, которые планировались в Колосе.

"Мы всегда работаем в этом направлении. Если и будет какое-то усиление, не стоит ждать больше 3-4 футболистов. Велась работа над подписанием нападающего, но футболисты, которые были в поле зрения, выбрали другие страны. Среди потенциальных новичков Колоса были серьезные фамилии", — добавил тренер Колоса.

Напомним, ранее нападающий Колоса Олег Кожушко дал эксклюзивное интервью Football.ua, в котором рассказал о характере Руслана Костышина.

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