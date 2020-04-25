Украина

Голкипер Динамо рассказал, что скучает по футболу и ждет возобновления чемпионата.

Георгий Бущан также поделился информацией, как держит себя в тонусе.

"Скучаю ли по футболу? Конечно, его очень не хватает. Занимаюсь индивидуальными тренировками, провожу время дома".

О мерах защиты от COVID-19:

"На улице ношу маску. Но сейчас стараюсь себя держать в тонусе в плане питания. И мой челлендж — это заказывать еду, которую мне привозят в девять часов утра на целый день".

О лишнем весе:

"В начале карантина было немного. Но сейчас я уже вышел на свой игровой вес".

О том, видится ли с партнерами на базе:

"Мы видимся на базе, когда у нас совпадает время тренировок. А так я стараюсь находиться дома".

Об индивидуальных тренировках на базе:

"У всех по-разному. У каждого есть программа тренировки. я приезжаю на базу, мне дают GPS-датчик. Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных данных присылают анализ за неделю".

"Считаю, что после паузы все же нужны сборы, потому что никакие индивидуальные тренировки не заменят работу на поле с мячом в группах и матчи", — приводит слова Бущана официальный сайт Динамо.

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