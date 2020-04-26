Украина

Аргентинский полузащитник Бока Хуниорс может переехать в УПЛ

Хорхе Раффо, директор академии Шахтера, подтвердил, что "горняки" интересуются Николасом Капальдо.

"Шахтер некоторое время назад следил за Николасом Капальдо из-за выступлений, которые он провел в Бока Хуниорс и в сборной Аргентины. Я составил отчет о нем для клуба по итогам предолимпийского турнира в Колумбии.

Мы привезли Капальдо из Ла-Пампа, это потрясающий игрок. Шахтер имеет много общего с южноамериканским футболом, там выступал Факундо Феррейра", - сказал Раффо в эфире Mundo Boca Radio.

В текущем сезоне Николас Капальдо провел за Бока Хуниорс 16 матчей, отличившись одной результативной передачей.

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