Украина

Виталий Кулыба рассказал об особенностях поддержания формы в период карантина.

Во время карантина игроки Динамо продолжают поддерживать себя в форме даже в сложившихся условиях, выполняя индивидуальный план тренировок, разработанный для них тренерским штабом.

Об особенностях подготовки в условиях карантина рассказал тренер по физической подготовке Динамо Виталий Кулыба.

"Действительно, такая ситуация в моей работе впервые, как, наверное, у многих. Самое главное для футболистов сейчас — продолжать регулярно тренироваться. В любом случае, делать это нужно ежедневно, поддерживая работу над всеми компонентами — и выносливостью, и силовыми характеристиками, и скоростными. Работа должна быть направлена на развитие и поддержание всех физических качеств".

"Сейчас мы подбираем работу исходя из нынешних кондиций игроков. Конечно, у каждого игрока свой режим в соответствии с его текущей формой. Очень важно сохранить оптимальное функциональное состояние каждого и по возможности поработать над развитием слабых сторон.Для развития как раз есть время".

"Та работа, которая выполняется дома, в основном, возлагается на доверии. Хотя игроки частично скидывают видео своих домашних тренировок. По примеру некоторых клубов, мы рассматривали и вариант проводить онлайн тренировки, с использованием видеосвязи, хотя это все равно не заменит полноценных тренировок в команде, ведь в домашних условиях можно выполнять только не специальную работу. Что касается беговой работы, мы ее контролируем".

"Игрок приезжает на базу, предварительно записавшись на определенное время, чтобы не пересекаться с другими. Затем он надевает GPS-датчик, пульсометр, и после мы смотрим как он выполнял работу, анализируем ее, на основе результатов составляем программу дальнейших тренировок".

"Мы стараемся менять упражнения и тренировки каждую неделю для разнообразия тренировочного процесса. Главная цель работы сейчас — чтобы игроки постоянно находились в тонусе, и не было больших промежутков отдыха, а организм не отвыкал от тренировок", — приводит слова тренера Динамо Виталия Кулыбы официальный сайт Динамо.

Ранее Назарий Русин поведал о том, как проводит время на карантине.

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