Украина

Нападающий Динамо — о том, как поддерживает форму во время карантина.

Назарий Русин рассказал о своем графике, а также то, как проводит время на карантине.

"Провожу карантин в Новояворовске, у себя дома. Много времени уделяю семье, тренируюсь, посещаю сауну и бассейн. Кроме того, здесь у меня есть тренажерный зал. Поддерживаю футбольную форму как могу".

"Мой привычный график дня выглядит так: просыпаюсь в 9-9:30, завтракаю, потом гуляю со своей собакой. Далее иду на тренировку, которая длится полтора-два часа. После тренировки обедаю, а вечер провожу с родителями или могу поехать к дяде в деревню. Там играем в теннисбол и футбол. Остальное время провожу дома".

О возвращении в Киев:

"Это зависит от команды, от тренерского штаба. Если нужно будет вернуться — я приеду в Киев. Но пока не вижу смысла сидеть самому в городской квартире, имея возможность поехать только на тренировку на базу, тогда как здесь я рядом с семьей, могу выйти прогуляться. Здесь другая ситуация, чем в Киеве, меньше людей, больше природы и леса".

О тренировках отдельно от команды:

"В целом — нормально, стараюсь выполнять программу, предоставленную тренерским штабом. Но, конечно, если тренироваться одному или по двое, как наши ребята, которые ездят на базу, то нет привычных эмоций, не получится пошутить, посмеяться".

"Думаю, что даже нет такой мотивации тренироваться, если сравнивать с командными занятиями. Да, конечно, ты выкладываешься насколько можешь, но не так, как на тренировках с одноклубниками, когда каждый максимально отдается и доказывает", — приводит слова Назария Русина официальный сайт Динамо.

Ранее комментарием поделился другой игрок Динамо Миккель Дуэлунд.

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