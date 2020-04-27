Украина

Украинец не перешел в столичный клуб из-за своего прошлого во львовских Карпатах.

Защитник Леганеса Василий Кравец, защищающий цвета Луго на правах аренды, признался, что прошлой зимой мог вернуться в Украину и присоединиться к составу киевского Динамо.

"Я уже говорил, что если решу вернуться в Украину, то только в Карпаты. Там я планирую и завершить свою карьеру".

"У меня был вариант перейти либо в Динамо, либо в Луго. Со стороны Динамо была конкретика. Я знал, что Динамо – гранд, который регулярно выступает в еврокубках, но у меня пацаны с района за Карпаты же болеют. Да и мне привили: "Завжди вірні". Именно поэтому не хотел никуда уходить".

"А так, когда сидели в Турции со Смалийчуком, он сказал: "Есть вариант: Динамо или Луго". После пяти минут раздумий я сказал, что выбираю Луго", — сказал Кравец в интервью Роману Бебеху в Instagram.

Напомним, ранее Василий Кравец сравнил уровень инфраструктуры в Луго, Леганесе и львовских Карпатах.

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