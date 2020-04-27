Украина

Футболист признался, что живет в неведении относительно своего футбольного будущего.

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич пообщался с хорватским медиа и рассказал о своих дальнейших футбольных планах.

"Мой контракт истекает этим летом, вот так обстоят дела. В данный момент я живу в неведении о том, что случится дальше. Мы не проводим командные тренировки из-за карантина, а только индивидуальные. Сейчас план таков, что начать работать 4 или 5 мая, но я не знаю, в маленьких группах или всей командой сразу. Нам разрешено приезжать на базу и использовать ее территорию, но не помещения. Мы приезжаем, паркуемся, работаем и идем домой. Переговоры по новому контракту? Мне сказали, что об этом будем говорить в течение сезона. Впрочем, теперь все в режиме ожидания", — цитирует хорвата Sportske Novosti.

"Сокращение зарплаты? Пока не сократили, но такие разговоры идут".

"Остаться в Киеве или вернуться в Загреб? Мы оставим эту тему открытой. Важно то, что моя дочь пойдет в школу этой осенью, что существенно повлияет на то, где я продолжу карьеру. Это должен быть или город, имеющий английскую школу, или Хорватия. Я уверен только в том, что не поеду никуда без семьи, и в том, что не буду подписывать контракт с командой из города, где нет школы английского языка или что это будет не хорватский клуб".

Хорват рассказал о своей тяжелой травме колена, а также о рецидиве.

"Это случилось со мной впервые в карьере. Вторая травма крестообразной связки не была похожей на первую, что отмечено также и в клубе. Но есть еще и разница в том, когда вы возвращаетесь в команду к тренеру, который действительно нуждается в вас, или у него уже есть какое-то другое решение. У нас поменялся тренер. Алексей Михайличенко не имел особого понимания, что он хочет от меня увидеть", — заключил Пиварич.

Ранее футболист поделился тем, как проходят индивидуальные тренировки киевского Динамо на клубной базе.

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