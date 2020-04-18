Украина

Защитник Динамо рассказал, что видится почти каждый день с Беньямином Вербичем.

Йосип Пиварич соблюдает все меры безопасности, но заразиться от Вербича не боится.

"Заразиться не боимся, потому что мы и дома видимся почти каждый день. Он, как и я, никуда не ездит, не выходит на улицу. Только иногда в продуктовый магазин, но во время походов туда мы ведем себя предельно аккуратно, соблюдаем все меры предосторожности и всегда лишний раз перестраховываемся".

"Надеваем перчатки, маски, стараемся минимизировать риск подхватить вирус. Бен контактирует только со своим братом, который остался у него на период карантина. Они часто приходят в нашу квартиру, так что мы сейчас практически живем с ними как одна семья (смеется): моя жена, дети, я и Вербич со своим братом. Мы живем в одном доме на соседних этажах, я — на 26-м, а Беньямин на 25-м. Тренируемся вместе, потому что одному тренироваться тяжело".

О тренировках в группе на базе:

"Пока никто ничего не говорил, ситуация с вирусом непредсказуемая. Конечно, все футболисты хотели бы возобновить полноценные тренировки как можно раньше, но никто не может знать, какая будет ситуация с эпидемией завтра".

О загрязненном воздухе из-за пожаров:

"Как только это началось, медперсонал сразу написал в нашу рабочую группу в WhatsApp, что пока такая ситуация, не нужно приезжать на тренировки на базу и нельзя никуда выходить. Так что вчера мы поработали дома, сегодня уже сделали тренировку табата, еще одна тренировка вечером, а завтра — выходной. Надеюсь, к понедельнику ситуация нормализуется".

О том, как проводит свободное время от тренировок:

"У меня двое детей, так что у нас никогда не скучно (смеется). Всегда есть чем заняться. Дочери шесть лет, она готовится к поступлению в школу, сыну — четыре. В этом году им уже исполнится 7 и 5 лет соответственно. Готовимся к школе — учим дочку письму, математике. Играем с детьми в квартире, даже в футбол. С женой в последнее время смотрим много сериалов. Когда “детское время” заканчивается, и дети ложатся спать, смотрим по две-три серии", — приводит слова Йосипа Пиварича официальный сайт Динамо.

Ранее Пиварич заявил, что занимается без каких-либо ограничений.