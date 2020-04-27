Украина

Даниил Скорко рассказал о том, чем занимается на карантине.

В беседе Даниил Скорко рассказал о том, как проходят тренировки во время карантина.

О том, что нужно будет набрать форму после завершения карантина:

"Поскольку пауза была очень длинной – больше, чем два наших отпуска – всем ребятам будет тяжело. Даже когда я сам выхожу побегать, чувствую, насколько мне физически непросто. Так что, полагаю, понадобится две-три недели, чтобы подготовиться к чемпионату. Все-таки, необходимо и мяч почувствовать, и игровые связи вспомнить".

"Уже очень хочется приступить к привычной работе в коллективе, поехать на базу, увидеть ребят, заняться своим любимым делом: поиграть в футбол – уже надоело сидеть дома. То же самое касается и остальных партеров, все соскучились друг по другу, по атмосфере в раздевалке и т.д".

"С парнями постоянно находимся на связи, общаемся каждый день. Также регулярно созваниваемся с тренерами и врачами – каждое утро даем им информацию о своем состоянии здоровья и температуре", — приводит слова Даниила Скорко официальный сайт Динамо.

Ранее комментарий дал Назарий Русин официальному клубному сайту.

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