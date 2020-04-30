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Форвард Олимпика — о текущей ситуации с футбольным сезоном.

Нападающий Олимпика Максим Дегтярев поведал о своей работе на футбольном поле, а также высказал свое мнение об окончании чемпионата.

"Как настраиваюсь на игру? Это в первую очередь психология. Ты должен к игре подойти в психологическом плане готовым, так как физически ты можешь быть готов, но не показать на все 100, на что ты способен, поэтому психология в спорте занимает одну из главных ролей. Можно сказать, наравне с физическими кондициями. Плюс люблю слушать музыку перед играми. Она мне помогает в каком – то плане, поэтому как – то так".

"Коронавирус? Прогноз какой-то тяжело сейчас сделать в связи с такой ситуацией в мире, но все надеемся на лучшее и на продолжение чемпионата, так как я считаю, что всё должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах или ещё какими – то способами", — сказал Дегтярев официальному сайту дончан.

Ранее свое виденье о выходе команде из карантина высказал главный тренер Олимпика Игорь Климовский.