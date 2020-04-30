Украина

Украинский специалист проводит время на карантине за просмотром футбола.

Беларусь стала единственной страной Европы, которая не ушла на карантин и не приостановила футбольные соревнования из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар признался, что в данный момент следит за белорусским футболом, просматривая даже видеообзоры поединков.

"Чемпионат Беларуси? Смотрю почти все матчи, даже обзоры. Раньше не следил за этим турниром, а теперь внимательно рассматриваю все его аспекты. Если говорить в общем, то мои прежние представления о чемпионате Беларуси совпали с увиденным", — приводит слова Санжара официальный сайт УПЛ.

Напомним, ранее Роман Санжар рассказал о том, как проходит карантин для львовских Карпат.

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