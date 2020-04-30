Украина

Главный тренер Карпат рассказал, как проходит карантин для львовского клуба.

Наставник Карпат Роман Санжар уверен, что перед возобновлением чемпионата командам нужно будет готовиться, по меньшей мене, три недели.

"[Понадобится] не менее трех недель. Причем, за это время нужно провести два-три контрольных матча. Понимаете, физическая форма – это одно, ее можно поддерживать хотя бы на каком-то уровне. А вот игровая форма – совсем другое, здесь все со временем забывается, все нужно восстанавливать", — рассказал Санжар официальному сайту Премьер-лиги.

"Мы раздали игрокам план индивидуальных тренировок. При этом понимаем, что у каждого разные условия, отталкиваемся от этого. Например, там, где сейчас Василий Прийма, условия карантина очень жесткие. Он все делает в доме, возможности бегать на улице у него нет. Тренерский штаб Карпат находится в постоянном контакте с ребятами, мы периодически звоним им всем".

"Думаю, как и все я переосмыслил некоторые моменты жизни. Понимаешь, насколько это здорово – просто иметь возможность выйти на улицу и выпить кофе в кофейне. Начинаешь больше ценить простые вещи".

Карпаты после 23 сыгранных матчей занимают последнее место в турнирной таблице, отставая от Олимпика на пять очков, а от Ворсклы со Львовом – на семь.

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