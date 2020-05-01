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Также футболист рассказал о том, что вся команда желает попасть в Лигу чемпионов.

Игрок луганской Зари Никита Каменюка рассказал о готовности команды к потенциальным выступлениям команды в Лиге чемпионов.

"Прежде всего нужно занять место, которое позволит нам играть в Лиге чемпионов. Это в первую очередь, а потом уже нужно готовиться планомерно. Мы все хотим этого. Хотим порадовать наших болельщиков. Думаю, все, кто есть в команде, хотят играть в ЛЧ и быть на том месте, где находимся сейчас", — рассказал защитник в интервью пресс-службе Зари.

Футболист рассказал, с какой командой у его Зари самые тяжелые матчи.

"Когда играешь против Динамо или Шахтера – конечно, тяжело. Раньше были Металлист, Днепр. Сейчас у нас непростые взаимоотношения с Александрией, постоянно накал, борьба, никто не хочет проигрывать, неуступчивая команда. В еврокубках не было ни одного легкого матча".

Также Каменюка поделился своим мнением, как стоит распорядиться с текущим сезоном.

"Думаю, нужно играть со зрителями. Какой был смысл останавливать чемпионат, если выйдем и снова будем без зрителей? Надо было продолжить, доиграть без зрителей. У нас осталось не так много матчей. Это я думаю, тогда еще не было такой волны больных, а сейчас есть. Поэтому решение будет принимать руководство страны, а затем уже УАФ", — завершил Каменюка.

Ранее партнер Каменюки по команде Владислав Кабаев заявил "Почему Заря должна отдавать второе место Динамо?".

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