Украина

Решение о новом контракте наставника сборной Украины будет принято в скором времени.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что исполком УАФ сделает все возможное, дабы продлить контракт с Андреем Шевченко.

"Мы все не представляем сборной Украины на Евро-2020 без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Но надо запастись терпением. Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт".

"Но я могу заверить всех болельщиков, а также футболистов сборной, мы сделаем все возможное, чтобы тренерский штаб Андрея Шевченко работал с национальной командой и в дальнейшем", — цитирует президента официальный сайт УАФ.

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