Украина

Football.ua проанализировал, кому из представителей национальной команды перенос турнира пошел во вред.

Перенос Евро-2020, по сути, лишил нас турнира, который мы ждали 4 года. Да, летом 2021 года чемпионат всё же состоится, с теми же сборными, по той же схеме и хочется верить, что с заполненными болельщиками трибунами. Но всё же – это уже будет другой турнир. Год для карьеры профессионального футболиста – это довольно ощутимый срок. Кто-то за этот год выйдет на пик формы, кто-то наоборот пойдёт на спад и утратит место в основе, кто-то сменит клуб, кто-то вылечит травму, а кто-то аккурат перед летом 2021 года её, увы, получит.

В любом случае, через год мы увидим те же сборные, но совершенно другие команды чем те, которые мы увидели бы летом 2020 года. Не так давно мы уже размышляли над тем, как перенос Евро повлияет на сборную Украины. Сейчас же сосредоточимся на игроках сборной, которые вполне могут пропустить чемпионат Европы через год.

Мы выбирали среди игроков, которые стабильно вызывались в сборную в 2019 году и обязательно должны были ехать на Евро-2020. Потому в нашем списке не будет, скажем, Дениса Гармаша, который крайний раз играл за сборную в 2018 году, или Романа Зозули, не играющего в главной команде страны с 2016 года. Для них перенос Евро наоборот, возможность доказать тренеру сборной свою профпригодность и заслужить вызов в сборную. Также не будет в списке игроков, только-только начавших вызываться в сборную, например, Игоря Харатина, для которого дебютными поединками в сборной должны были стать товарищеские игры против Франции и Польши.

Для таких ребят перенос Евро – это опять-таки, шанс закрепиться в сборной. В наш же список мы выбрали пять игроков, которые могли стать костяком сборной летом 2020 года, но по тем или иным причинам, могут утратить место в сборной через год.

Андрей Пятов (Шахтёр Донецк, 35 лет)

Фактор риска. В 35-летнем возрасте время играет не в пользу футболиста. Во время чемпионата Европы, летом 2021-го, Пятову стукнет 37 лет. Еще ни разу в сборной Украины не было основного вратаря столь почтенного, по футбольным меркам, возраста. В 37 лет к Евро-2012 готовился Александр Шовковский, однако травма помешала ветерану поучаствовать на домашнем чемпионате Европы. И это первый фактор риска для Пятова – сколь атлетичен и крепок не был бы спортсмен, в таком возрасте травмы лечатся куда дольше, чем в 25 лет.

Второй фактор риска – потеря формы. Да, вратарь – как хорошее вино, с возрастом только лучше. Но Пятов стабильно играет на самом высоком уровне уже 15 лет и возможность профессионального износа вполне вероятна. Наконец, за год конкуренция основному вратарю сборной Украины только увеличится. Если тот же Лунин в следующем сезоне сумеет закрепиться в той или мной команде, он вполне может вытеснить стареющего Пятова из основы. Имеют потенциал ещё сказать свое слово в сборной также Денис Бойко и Никита Шевченко.

Что делать? С другой стороны, эта ситуация станет для Пятова огромной мотивацией продержаться на своём уровне ещё один сезон. А часто правильная мотивация становится решающим фактором в успехе футболиста. В общем-то, это единственная задача, которую нужно выполнить Пятову – остаться на своем уровне, по крайней мере до июля 2021 года.

Александр Караваев (Динамо Киев, 27 лет)

Фактор риска. Переход в киевское Динамо прошлым летом должен был помочь Караваеву выйти наконец на новый уровень – уровень Лиги Чемпионов и борьбы за чемпионство. Увы, ни с тем, ни с другим пока не складывается. По сути, за 9 месяцев в киевском клубе Караваев не достиг ничего, что раньше не давалось бы ему в составе Зари.

Более того, луганский клуб вполне может оставить Караваева и Динамо без Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Но что еще хуже – сам Караваев существенно сдал в игре. Если в Заре он был лидером и фланговым мотором команды, то в Динамо пока он запомнился только результативными ошибками у своих ворот. Если ситуация не изменится – Караваев вполне может вылететь из обоймы национальной сборной.

Что делать? Или менять клуб, или надеяться на смену тренерского штаба Динамо. В мастерстве и потенциале Александра Караваева сомневаться не приходится, но фулбек брался под Хацкевича, который через 2 месяца после прихода Караваева покинул Динамо. Михайличенко раскрыть потенциал Караваева, как видим, не может. Возможно, на пользу футболисту пошло бы второе возвращение в Зарю?

Сергей Сидорчук (Динамо Киев, 28 лет)

Фактор риска. Из пяти последних "призывов" в сборную, трижды Сидорчук оказывался лишь в резервном списке. Если место Степаненко в основе сборной несомненно, то на месте Сидорчука Андрей Шевченко часто ставит молодых игроков – Шепелева или Зинченко. При таких раскладах, участие Сидорчука на Евро было бы под сомнением, даже если бы турнир проходил летом этого года.

Что делать? С другой стороны, этот год может пойти Сидорчуку лишь на пользу. Если хавбеку удастся избежать новых травм, и он сумеет вернуться на свой уровень до травмы 2017 года, он вполне сможет претендовать на место в основе сборной. Многое будет зависеть от общего положения дел в Динамо. Если киевский клуб будет прогрессировать в следующем сезоне, капитан может стать "сердцем" и мотором этого прогресса и заодно вернуть себе место в сборной.

Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, 30 лет)

Фактор риска. После ухода из Динамо, у Ярмоленко, по сути, не было ни одного успешного сезона. Некогда главной звезде украинского футбола мешали то постоянные травмы, то недоверие тренеров. Не помог и переход в Вест Хэм – после успешного старта в составе "молотобойцев" последовала очередная травма и полгода без футбола. Второй сезон должен был реанимировать карьеру вингера, но последовал игровой спад, смена тренера и очередная травма. Теперь же Вест Хэм намеревается сбагрить Ярмоленко, что существенно разгрузит зарплатную ведомость. Если подобная ситуация будет продолжаться и в следующем сезоне – на Евро сборная вполне может поехать без Андрея.

Что делать? В любом случае, хавбеку нужно менять клуб. Идеальным вариантом видится возвращение в киевское Динамо, где у Ярмоленко наверняка будет игровая практика, он будет на виду у тренера сборной, а если в стане "бело-голубых" наконец начнется серьезная перестройка, то опытный Ярмоленко может стать лидером и "вожаком" коллектива. Так или иначе, вингеру нужно большое количество игрового времени, дабы вернуть свои лучшие кондиции и доказать, что он переживает вторую игровую молодость.

Жуниор Мораес (Шахтер Донецк, 33 года)

Фактор риска. К моменту старта Евро, Жуниору Мораесу будет уже 34 года. И если для вратаря или защитника это необязательно критический возраст, то для центрфорварда это уже почти футбольная пенсия. Если бы чемпионат Европы состоялся в этом году, место Мораеса в сборной не подлежало бы сомнению – бразильский украинец находится в отличной форме и наверняка второй раз подряд станет лучшим бомбардиром чемпионата Украины (независимо от того, будет доигран чемпионат или нет).

Однако, в столь критичном для форварда возрасте, год может изменить все расклады, тем более, что конкуренция лишь увеличится. Яремчук, Кравец, Зозуля, Филиппов, молодой Супряга – все они имеют потенциал за год стать только сильнее и вытеснить стареющего Мораеса.

Что делать? В данном случае, как и с Пятовым – вопрос мотивации. Наверняка, получая украинский паспорт, Жуниор Мораес намеревался сыграть на крупном международном турнире, потому очевидно у нападающего будет огромная мотивация провести ещё один мощный сезон и третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата, чтобы попасть-таки на чемпионат Европы. Вопрос в том, хватит ли физических кондиций в его возрасте?