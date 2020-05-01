Украина

Ассистент старшего тренера молодежной команды Динамо Олег Гусев — о том, как проводит время на карантине.

Олег Гусев рассказал, что несмотря на карантин, тренерский штаб следит за тем, как футболисты выполняют индивидуальную программу.

"Если коротко, то занимаюсь всем, кроме любимого дела. Уже очень хочется вернуться в привычный график и окунуться в работу, в атмосферу тренировок и игр – скучаю по всему этому".

"Естественно, с футболистами постоянно находимся на связи, они добросовестно выполняют индивидуальную программу, иногда присылают видео в нашу общую группу, да и мы контролируем их работу. То же касается и медицинского штаба – мы узнаем от них самую свежую информацию и находимся в курсе состояния здоровья игроков", — приводит слова Олега Гусева официальный сайт Динамо.

Ранее Гусев рассказал о желании поиграть в Европе, однако Динамо не сообщало ему о предложениях от других клубов.

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