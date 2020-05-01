Ассистент старшего тренера молодежной команды Динамо Олег Гусев — о том, как проводит время на карантине.
Олег Гусев, ФК Динамо
01 мая 2020, 20:24
Олег Гусев рассказал, что несмотря на карантин, тренерский штаб следит за тем, как футболисты выполняют индивидуальную программу.
"Если коротко, то занимаюсь всем, кроме любимого дела. Уже очень хочется вернуться в привычный график и окунуться в работу, в атмосферу тренировок и игр – скучаю по всему этому".
"Естественно, с футболистами постоянно находимся на связи, они добросовестно выполняют индивидуальную программу, иногда присылают видео в нашу общую группу, да и мы контролируем их работу. То же касается и медицинского штаба – мы узнаем от них самую свежую информацию и находимся в курсе состояния здоровья игроков", — приводит слова Олега Гусева официальный сайт Динамо.
Ранее Гусев рассказал о желании поиграть в Европе, однако Динамо не сообщало ему о предложениях от других клубов.
Желаете узнавать главные новости о Динамо первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, посвященный клубу!