Украина

Генеральный директор Шахтера высказался о ситуации и единым телевизионным пулом в УПЛ.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мнением касательно предстоящих выборов на пост президента украинской Премьер-лиги, которые запланированы на 25 мая. Функционер "горняков" считает, что на данный момент главной задачей для клубов УПЛ является создание единого телепула.

"Как поднять доходы Премьер-лиги? В первую очередь необходимо создать единый пул. Сегодня де-юре он есть, а де-факто — нет. Никакой президент УПЛ его не создаст, мы сами должны это сделать".

"Если до 25 числа клубы не договорятся, нет смысла проводить выборы. Более того, я призываю кандидатов отказаться от выборов президента, потому что если у тебя нет единого пула — нет смысла идти на эту должность".

"Единый пул — это не значит, что какой-то канал забирает все права. Мы можем все разделить и, более того, в некоторых лигах есть правило, что один канал не может владеть правами на всю лигу. Это дискуссионный вопрос", — заявил Палкин в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Сергей Палкин назвал причину несостоявшегося перехода Додо в мюнхенскую Баварию.

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