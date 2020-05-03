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Генеральный директор Шахтера рассказал о переговорах с мюнхенцами.

Бавария рассматривает Додо в качестве альтернативы для Альваро Одриосолы, но договориться с Шахтером пока что не может.

Мюнхенцев не устроила цена трансфера, которую затребовали "горняки". Об этом рассказал Сергей Палкин в эфире Великого Футбола.

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Отметим, что Додо выступает за Шахтер с 2017 года, при этом, в сезоне-2018/19 играл в аренде за Виторию Гимараэш.

В текущем сезоне защитник провел 24 поединка в футболке "горняков", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что Манчестер Юнайтед проявляет интерес к футболисту Шахтера Тете.