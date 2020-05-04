Украина

Хорватский хавбек мог вернуться в УПЛ.

Полузащитник Ингульца Младен Бартулович, присоединившийся к составу перволигового клуба прошлой зимой, признался, что мог оказаться и в украинской Премьер-лиги. Хорват заявил, что у него был разговор со спортивным директором Колоса Виталием Лисицким.

"Разговаривал с Виталием Лисицким. Он всегда хотел меня в команду взять. Но они, возможно, движутся в ином направлении – берут более молодых ребят. Возможно, посчитали, что я не могу их усилить. Не знаю.Мы часто с Лисицким общаемся, были такие разговоры", — заявил Бартулович в интервью Футбольному формату в Instagram.

Отметим, что Бартулович большую часть своей карьеры провел Украине. Ранее полузащитник защищал цвета Днепра, Кривбасса, киевского Арсенала, Карпат и Ворсклы. После его клубом до Ингульца была Волынь.

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