Украина

Полузащитник Зари рассказал, как обстоят дела с выплатой заработных плат.

Дмитрий Иванисеня признал, что луганский клуб еще не выплатил зарплату за март.

"Сокращение зарплат? Если бы была и речь, то садились бы и обсуждали с командой. Коллектив должен принимать решение об этом. Если президент или генеральный директор позвонит и спросит… Такого разговора пока не было".

"Мы, как обычные люди, зарабатываем деньги. За март еще зарплат не было. Если и есть задержки, то незначительные. Для УПЛ – это незначительная задержка", — сказал Дмитрий Иванисеня в интервью Футбольному формату.

В текущем сезоне Иванисеня провел 21 матч в украинской Премьер-лиги и отличился одним голом.

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