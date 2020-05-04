Полузащитник Зари рассказал, как обстоят дела с выплатой заработных плат.
ДМИТРИЙ ИВАНИСЕНЯ, ФК ЗАРЯ
04 мая 2020, 22:49
Дмитрий Иванисеня признал, что луганский клуб еще не выплатил зарплату за март.
"Сокращение зарплат? Если бы была и речь, то садились бы и обсуждали с командой. Коллектив должен принимать решение об этом. Если президент или генеральный директор позвонит и спросит… Такого разговора пока не было".
"Мы, как обычные люди, зарабатываем деньги. За март еще зарплат не было. Если и есть задержки, то незначительные. Для УПЛ – это незначительная задержка", — сказал Дмитрий Иванисеня в интервью Футбольному формату.
В текущем сезоне Иванисеня провел 21 матч в украинской Премьер-лиги и отличился одним голом.
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