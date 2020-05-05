Украина

Футболист поведал о том, как тренерский штаб контролирует игроков на карантине.

Защитник донецкого Олимпика Орест Лебеденко рассказал о том, как ему работается с новым наставником команды Игорем Климовским.

"У нас было всего два дня тренировок с Игорем Петровичем. Естественно, что тренировочный процесс никто не менял, это было бы странно и глупо. Но все в команде отмечают, что он – очень приятный человек и настоящий фанат своего дела. С нетерпением жду, когда мы начнем полноценно работать под началом Климовского, и уже тогда можно будет сказать что-то более конкретное", — цитирует футболиста официальный сайт дончан.

"Тренера звонят практически каждый день. Нам дают задания, контролируют их выполнения, интересуются насколько нам сложно или легко даются те или иные упражнения, стоит ли увеличить нагрузки или, напротив, ослабить. Просто узнают, как дела".

Также Лебеденко прокомментировал уход из команды Висенте Гомеса.

"Не считаю, что у него что-то не получилось в Олимпике. Висенте пришел в клуб, когда Олимпик шел без единой победы, проигрывая всем подряд. Он сумел наладить игру и сразу дать результат. Мы отлично провели сборы, но после угодили в некий кризис результата, при этом демонстрируя хороший футбол. Повторюсь, я не считаю, что у Висенте что-то не получилось".

Ранее партнер Лебеденко по команде Максим Дегтярев выразил свое мнение о возможных сценариях окончания сезона.

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