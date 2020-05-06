Украина

Кандидат в президенты УПЛ — о платном ТВ.

Кандидат на должность президента УПЛ Михаил Метревели высказал свое мнение о вопросе развития платного футбольного ТВ нашей стране.

"Во-первых, необходимо развитие рынка платного ТВ. Нам важно, по примеру успешных европейских стран, вместе со всеми клубами создать рынок платных футбольных трансляций в объеме от 500 тысяч до миллиона подписчиков. На сегодняшний день этот рынок оценивается приблизительно в 100 -150 тысяч абонентов".

"Основным барьером в развитии этого рынка сегодня является огромное количество бесплатных прямых трансляций и хайлайтов в интернете и низкодоходные трансляции в кабельных сетях. Здесь Лига и клубы должны максимально отказаться от бесплатных трансляций. Бесплатный футбол – это путь в никуда. Клубам и болельщикам нужно объединиться вокруг одной простой идеи: если мы хотим, чтобы футбол развивался — трансляции по ТВ должны стоить 100 гривен в месяц", — сказал Метревели.

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