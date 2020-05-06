Украина

Михаил Метревели дал Football.ua первое эксклюзивное интервью в качестве кандидата на должность президента УПЛ.

Михаил Метревели рассказал о своей программе, едином пуле, участию арендованных игроков, третьем трансляторе, антикоррупционном комитете, доходах и посещаемости УПЛ.

Напомним, выборы президента УПЛ назначены на 25-е мая 2020 года. На сегодняшний день официально зарегистрировано три кандидата — Александр Шевченко, Олег Смалийчук и сам Метревели.

- Первым делом, расскажите тезисно с какой программой идете и чем она лучше, чем у других кандидатов?

- Вначале, хотел бы поблагодарить Шахтер за поддержку и доверие. Избираться президентом Лиги от имени одного из лучших клубов Европы — большая честь и ответственность. Что касается программы развития УПЛ, то ключевой тезис – это поддержка клубов с небольшими бюджетами. Чтобы сделать УПЛ сильнее – нужно сделать сильнее клубы со средними и малыми доходами.

Александрия, Ворскла, Десна, Днепр-1, Заря, Карпаты, Колос, Львов, Мариуполь, Олимпик, именно они, сейчас, определяют общий уровень нашего чемпионата и его развитие. Они также косвенно влияют на достижения украинских команд в еврокубках и соревнованиях национальных сборных. Чем сильнее будут эти команды, тем сильнее будет Лига. Чтобы эффективно решать эту достаточно непростую задачу, нужно, трансформировать лигу в динамично развивающийся коммерческое предприятие. Для этого я предлагаю следующее:

Первое: увеличить доходы Лиги от продажи ТВ прав с 4 млн долларов до 10 в течение двух лет и до 20, в течение пяти лет.

Второе: увеличить спонсорские доходы в три раза, то есть примерно до двух миллионов долларов за этот же период.

Третье: лоббировать через и вместе EPFL (это организация, объединяющая европейские профессиональные футбольные лиги) увеличение платежей солидарности УЕФА для клубов, не участвующих в еврокубках в 2 раза — с 4 млн евро до 8 млн в сезон.

Эти шаги позволят увеличить доходы малых и средних клубов в два раза примерно до двух миллионов долларов за сезон. Что касается программ других кандидатов, то я с ними не знаком. Более того, с моей стороны было бы не корректно их комментировать.

- Как увеличить доходы от продажи ТВ прав?

- Прежде чем говорить об увеличении стоимости прав, необходимо, чтобы клубы объединили все ТВ права и передали их в УПЛ для централизованной продажи. Это должно быть решение, закрепленное в Уставе Лиги. Без этого бизнес-смысл существования УПЛ абсолютно теряется. Без единого пула УПЛ — обычный организатор соревнований с ограниченными возможностями зарабатывать деньги. А вот если права будут объединены, то для увеличения их стоимости необходимо реализовать две ключевых идеи.

Во-первых, необходимо развитие рынка платного ТВ. Нам важно, по примеру успешных европейских стран, вместе со всеми клубами создать рынок платных футбольных трансляций в объеме от 500 тысяч до миллиона подписчиков. На сегодняшний день этот рынок оценивается приблизительно в 100 -150 тысяч абонентов.

Основным барьером в развитии этого рынка сегодня является огромное количество бесплатных прямых трансляций и хайлайтов в интернете и низкодоходные трансляции в кабельных сетях. Здесь Лига и клубы должны максимально отказаться от бесплатных трансляций. Бесплатный футбол – это путь в никуда. Клубам и болельщикам нужно объединиться вокруг одной простой идеи: если мы хотим, чтобы футбол развивался — трансляции по ТВ должны стоить 100 гривен в месяц.

Во-вторых, нужно обеспечить демонополизацию рынка ТВ и стимулировать конкуренцию рынка ТВ прав. Это можно сделать за счет использования в тендерах правила No Single Buyer Rule, то есть, запретить продажу 100% матчей̆ одному транслятору, по примеру рынков Германии и Англии. Один бродкастер мог бы приобрести не более 75% прав на прямые трансляции.

Еще раз две ключевые идеи: отказ от бесплатных трансляций и конкуренции за подписчиков и права. Реализация этих инициатив позволит создать фундаментальную основу для долгосрочного роста доходов от продажи телевизионных прав.

- Как поднять интерес болельщиков к матчам лиги и увеличить посещаемость?

- Здесь, я вижу четыре ключевых направления. Первое, необходимо отменить ограничения на участие арендованных игроков в матчах против клуба-арендодателя. Нам необходимо усилить конкуренцию и степень непредсказуемости спортивного результата в каждом матче чемпионата. Это можно сделать за счет снятия искусственных барьеров – внести прямую норму запрета на какие-либо ограничения в Регламент УПЛ следующего сезона, проголосовать клубами и отдать на утверждение исполкому УАФ.

Второе, уменьшить влияние судей на результат. Создать антикоррупционный комитет наделенного правом проведения внутренних расследований. Это позволит выявлять и предотвращать любые проявлений коррупции, в первую очередь, в арбитраже. После обеспечения роста доходов Лиги увеличить расходы на обслуживание матчей судейскими бригадами.

Третье, привлечь средства для развития современной футбольной инфраструктуры. Для этого планирую разработать проект частно-государственного партнерства для строительства и реконструкции 10-ти современных арен в Украине. Необходимо вступить в активные консультации с клубами, УАФ, ПФЛ, Министерством спорта, Кабинетом министров и другими потенциальными партнерами для запуска Программы строительства и реконструкции стадионов.

Стоимость программы 5 млрд грн на период 5 лет. Лидерство в вопросе строительства стадионов должно исходить от Дирекции УПЛ и ее Президента. И это могут быть стадионы как действующих участников УПЛ, так и представителей первой лиги, которые в будущем могут претендовать на повышение в классе.

Наконец, четвертое, это привлечь маркетинговое агентство для продвижения бренда Лиги. Чтобы поднять интерес болельщиков и спонсоров к матчам УПЛ необходимо работать с профессиональным маркетинговым агентством. В Украине достаточно компетентных компаний, который могут вывести популярность лиги и клубов на новый уровень.

И напротив, у Лиги ограниченные ресурсы с точки зрения креатива, дизайна и стратегии продвижения. Профессиональное агентство можно пригласить на тендерной основе и привязать стоимость их услуг к повышению доходности Лиги. Каждый клуб должен почувствовать внимание СМИ и болельщиков. Я уверен, мы можем сделать большой шаг вперед в этом направлении.

- Не будет ли конфликта интересов на этой должности, учитывая, что вы работаете экспертом на телеканале Футбол, который принадлежит Ринату Ахметову – президенту и собственнику ФК Шахтер?

- А какой конфликт интересов может быть? Если клубы проголосуют за мою программу и доверят ее реализацию, то, естественно, придется сконцентрироваться только на решении этих задач. Доходы лиги – это доходы каждого клуба, а не только того, который меня выдвинул на пост президента.

- Какая Ваша позиция касательно расширения УПЛ? Если не следует переходить на 14 команд, то почему?



- Однозначно я за расширение лиги сначала до 14-ти, а затем до 16 клубов. Но важно, чтобы будущие участники УПЛ соответствовали всем требованиям лицензирования, финансового fair-play, имели качественную инфраструктуру. С точки зрения формата 14 клубов – это сложное переходное решение. И здесь необходимо искать варианты как увеличить количество матчевых дней до 30-32, с сохранением равных возможностей проведения матчей для клубов в интересах болельщиков.

- Перед Томасом Гриммом и Владимиром Генинсоном стояла задача создание единого пула. Как мы видим, ничего не получилось. Каким образом Вы намерены уговорить клубы согласиться на единый пул?

- Единый пул – это основополагающая идея УПЛ. Клубы сами должны договориться и принять решение об их объединении. Я вижу роль президента Лиги – в увеличении стоимости прав, но не в их объединении. Пора понять, что УПЛ призвана зарабатывать клубам деньги. Наша общая цель – это стоимость ТВ прав 25-50 млн долларов. В соседней Польше, например, права уже стоят 54 млн евро в год. Единый пул – это прежде всего солидарность больших клубов со средними и малыми клубами. Если сейчас не поддержать клубы с небольшими бюджетами, не обеспечить их дополнительными ресурсами и не начать централизованную продажу медиа прав, в которых больше всего они заинтересованы, как в единственном стабильном коммерческом источнике роста доходов, то уровень Лиги и клубов продолжит падение.

Очень скоро мы можем опуститься в клубном рейтинге ассоциаций УЕФА и лишиться значительных прямых доходов за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы и косвенных — от исходящих трансферов на внешних рынках. С точки зрения клубных чемпионатов, нас отбросит в третью группу слабых, бесперспективных чемпионатов. Болельщик окончательно потеряет интерес к нашему клубному футболу и переключиться на топовые европейские чемпионаты.

Здесь мы должны видеть и понимать прямую связь: через увеличение клубных бюджетов, в первую очередь, за счет коммерческих доходов внутри страны, значительно зависят доходы наших клубов на международных рынках. Поэтому вопрос централизованной продажи медиаправ — это не самоцель или вопрос сиюминутной выгоды, это проверенное временем, верное стратегическое решение, обеспечивающее устойчивое рыночное развитие клубов Лиги. Надеюсь, клубы договорятся и объединят права.

- Возможна ли трансляция матчей на каком-то третьем канале (не Футболы и не 2+2)?

- Сегодня внутри страны мы имеем естественную монополию на рынке платного ТВ, в лице каналов Футбол ½ — они прозрачно, в результате тендеров, на рыночных условиях приобрели львиную долю прямых трансляций УПЛ, еврокубков и сборной и искусственную монополию в лице каналов группы 1+1, которые также абсолютно прозрачно удерживают право трансляций на небольшую группу клубов УПЛ.

Обе монополии – естественная и искусственная отрицательно сказываются на увеличении стоимости ТВ прав. По сути увеличения никакого нет, что мы и наблюдаем с вами все 12 лет существования УПЛ. И проблему может решить в том числе наличие новых игроков на рынке. Очевидно, что для получения максимальных доходов Лиги нам нужно сформировать качественный теле-продукт, объединить права и привлечь на торги как можно больше потенциальных покупателей внутри страны и из-за рубежа. Нам нужен третий и четвертый игрок на этом рынке.

Если внутри не будет платных футбольных или спортивных каналов, которые смогут составить конкуренцию каналам Футбол, то необходимо привлекать международных игроков – DAZN, MediaPro и др. Также одним из важных шагов в развитии конкуренции на платном рынке ТВ я вижу создание OTT сервиса УПЛ. ТВ, который может стать каналом показа матчей УПЛ за пределами Украины и также выступить внутренним игроком.

- Каковы будут Ваши первые три действия или инициативы на посту президента Лиги, в случае избрания?

- Первый — это тендер на маркетинговое продвижение Лиги. Второй — тендер на продажу ТВ прав. Третий — создание антикоррупционного комитета.

- Если Вас изберут на должность президента УПЛ, в каком состоянии Вы планируете оставить/передать лигу другому президенту через 2 года. Какого результата Вы планируете добиться?

- Через два года, надеюсь, мы вернемся к полноценному чемпионату с 16 клубами, будем иметь единый пул со стоимостью минимум 12-16 миллионов долларов в год, начнет работать долгосрочная программа по строительству и реконструкции стадионов, посещаемость увеличиться до 6-7 тысяч на матче и Украина сохранит как минимум 10-ю позицию в клубном рейтинге УЕФА. Надеюсь оставить следующему президенту Лигу, в которой будет все, чтобы продолжать усиливать популярность УПЛ и повышать доходы.

- Генинсона выдвигала в президенты Заря, Гримма – Александрия, вас – Шахтер, Смалийчука – Карпаты, Шевченко – Десна и Львов. Наглядно присутствует определенная ротация. Может следующего кандидата в президенты выдвинет Динамо?

- А почему нет? Возможно, следующим успешным президентом Лиги действительно станет президент от киевского Динамо. В этом мы последуем примеру некоторых успешных европейских организаций, где Лигу поочередно возглавляют президенты или представители клубов участников Лиги. Выборы – это демократический процесс, который делает нас сильнее, конкурентнее и позволяет каждому клубу изнутри лучше почувствовать проблематику и возможности для развития.