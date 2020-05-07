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Главный тренер азовцев Александр Бабич пообщался с Football.ua на многие актуальные темы.

Нынешний сезон должен стать последним, когда в высшей лиге чемпионата Украины выступает 12 команд, которые делятся на шестерки. Александр Бабич мог стать единственным, который все четыре сезона финишировал в топ-6 — лишь в решающий момент Мариуполь проиграл Днепру-1 в скандальном матче с тремя удалениями. Впрочем, азовцы сохраняют шансы попасть в квалификацию Лиги Европы — через стыковые матчи в чемпионате или же благодаря Кубку Украины. Об этом и многом другом мы поговорили с Александром Бабичем.

- Расскажите, как проходит ваш карантин?

- Я ездил с семьей в Одессу на праздники. Первого мая уже вернулся в Мариуполь. Поначалу было много свободного времени, которое можно было уделить и семье, и просмотру фильмов, и отдыху. Сейчас мы понимаем, что карантин уже близится к концу. Больше внимания уделяем работе, созваниваемся с помощниками и готовим конкретный план работы, исходя из того, что чемпионат возобновится 30 мая.

- Сейчас есть предложения доиграть чемпионат в нескольких городах: первая шестерка – в Киеве, вторая – в Харькове или Львове.

- Для многих клубов это будет очень затратно. Есть много вопросов. Например, где нам останавливаться после игр. Прежде всего, важны финансы, потому что это потянет за собой очень серьезные расходы. Мы не сможем физически после каждой игры возвращаться из Киева или Львова в Мариуполь. Это будет нереально. Поэтому нам придется проживать там, где будут проводить оставшиеся игры.

- Один из аргументов – то, что это поможет избежать постоянных переездов.

- Но мы будем тратить деньги постоянно на проживание, питание. Нужно будет искать, где тренироваться, восстановительные центры какие-то, массаж… На это все нужны очень приличные суммы.

- Со следующего сезона в УПЛ должно быть 14 клубов, но есть призывы отойти от принятого ранее решения и оставить 12. Какая ваша позиция по этому вопросу?

- Я за соблюдение регламента. То, что было принято, нужно соблюдать. Но учитывая, что творится в мире и у нас в стране… Я просто знаю и слышу, что не многие клубы смогут стабильно финансировать команду Премьер-лиги. Если клуб выходит из Первой лиги – ему нужно думать и про дубль, и про U-19.

Думаю, в ближайшее время будет какая-то информация. Если есть хотя бы малейший риск, что сделаем 14 команд, но кто-то не доиграет – лучше тогда пусть будет 12 команд, которые будут стабильно финансироваться и играть. Чтобы футбольная общественность не переживала о том, будет ли команда ехать на выезд или выходить играть на поле. Лучше стабильные 12, чем рискованные 14.

- Но ведь нет никаких гарантий, что финансовые проблемы не начнутся в тех клубах, которые сейчас выступают в Премьер-лиге. Мы уже сейчас слышим – там не платят зарплату за три месяца, где-то за два…

- Может быть такое, что нам скажут играть в условном Днепре (остаток сезона в нижней шестерке – прим.) и, может быть, кто-то откажется. Я же не знаю, какие финансы у кого. Думаю, на ближайшем совещании эти все моменты будут обсуждаться.

Возможно, какие-то гарантии от клубов, от их руководителей должны быть на целый сезон или хотя бы до конца года. Опять же, я не знаю, у кого как бюджет расписывается. Я могу сказать, что в Мариуполе все стабильно. Зарплата как выплачивалась, так и выплачивается.

- Вернется ли к тренировкам дубль Мариуполя?

- Мы как раз ждем завтрашнюю видеоконференцию (она состоится уже сегодня – прим.), после нее будет какая-то информация. На данный момент мы понимаем, что есть большие вопросы по дублю, по молодежному составу. На видеоконференции должны быть какие-то прояснения. Говорить можно все, что угодно.

Мы готовы. Я общался с тренером дубля. Все ждут, все интересуются, когда можно будет собираться. Все читают, что Кабмин разрешил профессиональным командам тренироваться с 11 мая. Мы ждем от этой встречи какую-то команду, официальное заявление. Какой-то запрос должен прийти в клуб по этому поводу.

- В УПЛ собираются сделать обязательными женские команды для клубов. Как вы к этому относитесь?

- Насколько я понимаю, уже во всем мире к этому приходят. Мы видим, что и арбитры-девушки обслуживают матчи. Так что это вполне нормально. Эта программа затрагивает не только Украину, но и всю Европу, весь мир. Главное, чтобы было где тренироваться, качественно проводить игры, чтобы были нормальные стадионы, нормальные поля. Поэтому, почему нет? Я думаю, это будет только плюс, если есть девушки, которые любят футбол и, тем более, умеют в него играть.

- Президент Мариуполя – загадочный Тарик Махмуд Чаудри. Вы встречались с ним хоть раз?

- Это бизнесмен, я встречался с ним лично. Не сказать, что после каждой игры, но мы нередко созваниваемся. В основном, после хороших игр, когда есть повод поздравить друг друга. Не скажу, что он сильно удален. Но это бизнесмен, он занят, и больше мы общаемся с нашим вице-президентом (Андреем Саниным – прим.). Некоторые моменты мы определяем уже с ним.

- Вам известно, кто до 2020 года был единственным тренером, все время финишировавшим в топ-6 УПЛ?

- Я понимал, что у меня был шанс четыре года подряд финишировать в верхней шестерке. Но это не давило. Это больше заслуга команды, моего тренерского штаба. Мы стремились выиграть каждую игру. Конечно, очень хотелось попасть в первую шестерку. Не из-за каких-то личных амбиций, а из-за задач клуба.

- 29 февраля вы раскритиковали игроков после поражения от Десны 0:4, сказали, что они вышли на поле сонными. Как вам удалось разбудить их так, что в следующем матче они обыграли Ворсклу 3:0?

- Есть такие моменты не только в футболе, но и в других видах спорта, когда спортсмен понимает, что выступил очень неважно. И в следующей игре он должен реабилитироваться перед собой, зрителями, тренерским штабом, перед клубом. Да, было неприятно. Был неприятный разговор, но это был мужской разговор, это случается в каждой профессиональной команде. Главное, что наши футболисты поняли, что мы от них хотим. Я очень рад, что мы потом обыграли Ворсклу – очень серьезного, хорошего, равного нам соперника.

- В первом круге вы также проиграли Десне 0:4. Теперь для вас это принципиальный соперник?

- Это, скажем, не самый приятный соперник для нас. Мы действительно много матчей не можем удачно сыграть с ними, уже пять или шесть игр. Этот соперник становится очень неудобным. Но, опять же, это футбол. Так получается, что где-то под игру с Десной у нас случаются проблемы с составом, еще какие-то, и мы подходим к этим матчам не в оптимальной форме. Есть над чем подумать. Самое главное, чтобы мы делали выводы от игры к игре.

В футболе есть три результата, победа, ничья и поражение. В данном случае, скажем, ничья на выезде с таким соперником была бы нормальным результатом.

- Что для вас желаннее, обыграть Десну 3:0 или Динамо 1:0?

- Наверное, все-таки Динамо. Потому что это команда, которую я в качестве тренера еще не обыгрывал.

- Мариуполь получает много красных карточек. Чем это обусловлено и как с этим бороться?

- Есть проблема такая. Мы знаем, какие красные карточки нам давались целенаправленно. А порой футболисты не справлялись со своими эмоциями на футбольном поле. Это наша проблема. Это можно решить только через общение, понимание футболистов. Нельзя запрещать играть жестко. Прежде всего, мы должны убрать такие элементы, как отмашки, удары сзади, какие-то неспортивные красные карточки.

Если же говорить о двух желтых карточках… Когда у футболиста была желтая и он целенаправленно играет рукой, получая второе предупреждение – то, конечно, это штраф. Если же старается где-то в мяч сыграть, но соперник "рисует" и нашего игрока удаляют за вторую желтую – то тут есть над чем подумать, как поговорить с футболистом, чтобы он не расстраивался, не падал духом после этих карточек.

Но у нас уже стало чуть меньше удалений. Я не беру матч с Днепром-1, который мы проиграли 0:3 (у Мариуполя были удалены трое футболистов – прим.). Дуамю, эту игру можно вынести за скобки.

- Можете рассказать подробнее, что за "целенаправленные удаления"?

- Были такие фолы в центре поля… Не хочу называть фамилии, но, скажем так, этих футболистов сейчас у нас нет в команде. Тогда те карточки, которые мы зарабатывали, были очень под вопросом.

Сейчас у нас футболисты, которые получают карточки – мы с ними разбираемся, разговариваем, смотрим. В большей степени это рабочие карточки.

- В сентябре вы говорили, что "некоторым молодым футболистам нужно вытереть сопли и понять, что они играют в УПЛ". Кому это удалось, а кому все еще нет?

- Иногда у футболистов очень большие амбиции, а когда они выходят на поле, получается, что эти амбиции не всегда играют нам на пользу. Но после этих разговоров у нас все меньше и меньше проблем возникало с теми футболистами, к которым это относилось. Нужно и после ничьих, и после поражений находить положительные моменты. Бывает, что приходится встряхивать команду, но это идет только на пользу.

- Кажется, что имелся в виду Алексей Кащук, который был просто неудержим на юношеском уровне, но во взрослом футболе пока заиграть не может.

- Я не согласен с вами. У меня меньше всего вопросов к Алексею. Он один из самых молодых футболистов, которые в последнее время к нам пришли. Ему нужно время. У Кащука есть потенциал, важно только не сломать его раньше времени. У него есть сильные качества, но есть и те, для которых нужно еще с полгода, пройти хорошие сборы, окрепнуть. По потенциалу – я уверен, что он будет играть.

Те слова по поводу "сопливых молодых футболистов" к нему относятся, наверное, меньше всего. Хотя я понимаю, что это не самая сильная его сторона – плотно стоять на ногах, он больше футболист креативный, но сейчас такой футбол, что нужно уметь и поставить корпус, и побороться за мяч, сохранить мяч, под давлением сыграть. В этом плане ему есть куда прибавлять.

- Нам активно пишет в эфире Дмитрий Коркишко. Расскажите самые яркие воспоминания от работы с ним.

- Самое яркое – это была его улыбка. Я очень рад, что смог поработать с ним в начале карьеры. Я примерно понимал его качества. Это был талантливый футболист, я знал, для чего он приходил, как его использовать. Понимал, что у Димы был где-то сложный характер в молодости, но я не слушал никого со стороны, хотел пропустить через свою работу. Очень доволен, что мы с ним до сих пор общаемся. У меня с ним вообще проблем не было, хотя, бывало, я менял его и после первого тайма. Он к нам пришел: опыт есть, талант есть – главное, нужно было закатить рукава и пахать. Мы ему помогли, но больше всего он сам себе помог.

- Не сказалось ли на результатах Мариуполя то, что у вас был только один центральный нападающий – 34-летний Руслан Фомин?

- Четко выраженный центрфорвард – да, у нас был только Руслан. Это сказалось, но с другой стороны, мы, имея эти проблемы, перестроились и начали использовать другую схему, использовать наши сильные качества. Может быть, это не рост и не фактура, но это скорость, умение работать внизу, хорошо выбежать в контратаку.

С одной стороны, это была проблема для нас, но с другой, было интересно в плане тренерской работы, насколько наш штаб сумел, не имея первого нападающего, найти правильный подход к футболистам, выйти из этой ситуации. Я считаю, что у нас получилось. Сейчас у нас есть две схемы, которые футболисты знают, мы можем эти схемы менять по ходу матча без проблем – игроки умеют работать в обеих.

- Насколько большая потеря для Мариуполя – уход Рустама Худжамова?

- Рустам – это не просто был и есть капитан для нас, это настоящий профессионал, лидер. Его присутствие на базе, на тренировке, в раздевалке – оно всегда сказывалось положительно. Все ребята его уважают. У Рустама есть харизма.

Кто-то может думать, что он сильно жесткий, грубый – но это вратарь очень интеллектуальный, он любит общаться с молодежью, поддерживает ее очень часто. Поэтому для нас – да, это потеря. Но нужно идти дальше, мы можем только пожелать ему здоровья.

Мы верим, что, дай Бог, со временем еще поработаем с Худжамовым. Может, как с одним из руководителей, из менеджмента клуба, а может как с помощником тренера – у него потенциал есть в любом деле. И то, что он сейчас занимается своим брендом, Brave GK – даже не сомневаюсь, что он этот бренд выведет на хорошую высоту, и он нем будут слышать.

- Будете ли вы искать кого-то вместо Худжамова?

- Мы хотим сейчас продолжить чемпионат. У нас есть Евгений Гальчук и есть молодой вратарь. Хочешь-не хочешь, к этому вопросу мы в ближайшее время еще вернемся. Вратарскую позицию нам нужно усиливать, однозначно. Скажу честно, пока на эту тему с руководством не разговаривал. Потому что это все случилось во время карантина. Рустам был травмирован, закончил с футболом, объявил об этом.

Исходя из того, что у нас есть только один опытный вратарь, а второй молодой, ему нужно время, то эту позицию хотелось бы усилить.

- Почему не играет Даниил Сагуткин?

- Это футболист, которого я знаю еще по дублю Шахтера. Мы видим, что он пришел к нам не готовым, он растерял функционально. У него не было игровой практики в последнее время (перед Мариуполем – прим.). Даже на сборах наши тренировочные матчи показывали, что Даниил допускает несвойственные себе ошибки.

Это нормальная ситуация. Я разговаривал с ним и на сборах, и в чемпионате. Где-то мне нравится, что он расстраивается из-за сложившейся ситуации. Но шанс у него будет. У нас есть еще встречи в чемпионате, в Кубке Украины. Может, эта пауза где-то пошла ему на пользу, у него было больше времени привести себя в порядок.

Мы рассчитываем на Сагуткина и когда увидим, что он готов – обязательно дадим ему шанс.

- Будет ли продлен контракт с Игорем Тищенко?

- Это парень, который в 30 лет может отбегать три игры. Он универсал, его можно даже в ворота поставить и не переживать, потому что он закроет любую позицию. Такие футболисты нужны в команде. Я бы хотел, чтобы с ним продлили контракт.

- Расскажите, как Мариуполь подписал Джойскима Дава.

- Мы были на сборах и хотели подписать защитника, который будет иметь хорошую скорость и антропометрию. Он и по возрасту достаточно перспективный. Приехал Дава и еще один футболист, француз Адель Гафаити, который потом играл в Зирке. Мы выбирали между Аделем и Дава, и по ходу сборов в Турции определили, что Джойским нам больше подходит.

Сейчас мы в Дава не разочаровались. Конечно, у него есть определенные проблемы, но его от нас начали вызывать в сборную Камеруна, он стабильно играет за Мариуполь, принимал участие в квалификации Лиги Европы.

- Есть ли интерес к игрокам Мариуполя со стороны европейских клубов?

- У нас очень много арендованных молодых футболистов, у которых есть агенты. Каждый мечтает играть в Европе. Пример того же Александра Зубкова показателен – футболист отыграл, получил предложение и идет дальше. Насколько сейчас есть конкретные предложения – я знать не могу. Но уверен, что если молодой футболист приходит не просто отбывать номер у нас в команде, а у него есть дальнейшая цель – то у него будут предложения от европейских клубов.

По тому же Дава – мы понимаем, что это игрок сборной. За ним тоже следят.

- Как вы думаете, почему в Украине так мало команд пытаются строить атакующий, комбинационный футбол?

- Результат. Первое – это результат. Потому что тренеров в первую очередь оценивают не по хорошей игре и не по красивым комбинациям, а по результату. Если есть доверие клуба и руководства, то тренеру легче строить игру. А если от тебя постоянно требуют результат, не смотря на то, кто у тебя играет, какой состав – то хочешь, не хочешь, а ты больше отталкиваешься от результата.

То же самое касается и детского футбола. Но там вообще, я считаю, это преступление, когда требуют результат у детских тренеров. Но у нас такая ситуация.

Результат давит на то, чтобы сыграть, может, не столько красиво, сколько надежно, поймать соперника на их слабых качествах.

- Как вы относитесь к технологии VAR вообще и в чемпионате Украины в частности?

- В целом – положительно. Единственное, что хотелось бы, чтобы это не мешало мужской борьбе на поле, чтобы минимально рассматривались эти эпизоды и игра не так часто останавливалась. Изначально я для себя понимал, что VAR нужен, особенно в голевых моментах или когда есть какие-то отмашки у соперника, которые арбитр может не увидеть.

Не хочу повторяться, но я люблю мужскую игру, жесткую игру. И знаю, что зрители любят. Многие говорят, какой хороший был футбол году в 2014. Но я смотрел недавно игру Металлист – Динамо, так там центр поля просто выгрызался. Футболисты понимают, что если ты выиграешь центр поля, то будешь владеть инициативой. Хотелось бы, чтобы наши арбитры правильнее оценивали единоборства или желание футболистов побороться за нейтральный мяч.

Но мы понимаем, что арбитры учатся, это нововведение, есть ошибки. Просто хочется, чтобы разрешали больше мужского на футбольном поле.

- Какие у вас стоят задачи в чемпионате на остаток сезона?

- Нашей первоочередной задачей было попасть в топ-6, но мы ее не выполнили. Но даже не попав в шестерку, мы собираемся побороться за стыковые матчи, которые позволяют побороться за право играть в квалификации Лиги Европы. То есть, занять 7-8 место и играть стыковые матчи. Мы сейчас как раз ведем борьбу за седьмое место с Днепром-1. У нас еще девять матчей и есть шанс выйти таким образом.

Еще у нас есть кубок. В нем задачей было повторить наше достижение, когда мы дошли до полуфинала. Сейчас мы выполнили эту задачу и теперь хочется выйти в финал. Мы понимаем, что у нас с Ворсклой равноценная пара. Есть очень хорошие шансы пройти дальше – как у нас, так и у Ворсклы.

- Если вы обыграете Ворсклу, кого хотели бы увидеть соперником в финале Кубка Украины?

- Не могу сказать, что прямо там сильно мы боимся Динамо. Минай – тоже непростой соперник, который показывает достаточно интересный футбол. Тем более, в финале у любой команды есть шанс. С кем бы мы ни играли, или кто бы другой ни играл – думаю, шансы останутся 50/50. Это финал, это одна игра, и здесь можно сотворить чудо.

- Если помечтать, каких трех футболистов из украинских клубов (кроме Динамо и Шахтера) вы хотели бы взять в свою команду?

- Я назову тех футболистов, с которыми работал, кого я знаю. Наверное, я хотел бы усилить атакующую линию Дмитрием Коркишко. Ковалец Кирилл однозначно бы помог в плане последнего паса. Еще я бы с удовольствием поработал с Денисом Васиным. Это исходя из того, с кем я работал. Я знаю качества этих футболистов, понимаю, как их использовать в нашей команде.

- За какими чемпионатами вы следите?

- На данный момент только за белорусским, потому что других нет. А так, когда была возможность, с удовольствием смотрел итальянский чемпионат. Прежде всего, Аталанту, Интер, чуть меньше – Ювентус. Интересно смотреть на различия между схемами Гасперини и Конте в Аталанте и Интере соответственно.

Если есть хороший матч в Англии, посмотреть Ливерпуль Юргена Клоппа – тоже с удовольствием.

- Читаете ли вы книги, если да, то какие у вас любимые?

- Я люблю почитать книги, связанные с моей работой. Сейчас читаю биографию Юргена Клоппа "Пошумим". Книга новая, но интересная. Очень легко читается. Я вижу и понимаю, как он в начале своей карьеры пытался строить взаимоотношения с футболистами, что немаловажно. Его подход мне очень импонирует.

- Несколько вопросов про Черноморец. С кем комфортнее всего было играть в центре обороны Вам, как футболисту?

- Я не настолько много матчей отыграл за Черноморец… В Первой лиге получил травму и так и закончил. Играли мы и с Сашей Яценко в центре защиты. Более-менее погодки, которые дополняли друг друга. Тот же Шандрук – с ним достаточно неплохо смотрелись в паре.

- Вы финишировали в топ-6 с Черноморцем, а затем набрали одно очко в семи матчах следующего чемпионата. Что пошло не так?

- Я могу сказать, что концовка того чемпионата, когда мы были в топ-6, обыграли Зарю, Шахтер на выезде, Александрию – для меня то был лучший Черноморец за время моей работы. Много футболистов после этого пошли вперед, вышли на новый уровень и сейчас находятся на слуху, хотя у нас они только начинали.

- Кабаев, Ковалец, Калитвинцев?

- Таких много очень. И эти, и те же Данченко, Коркишко. Хобленко тот же – мы, можно сказать, взяли его из дубля Динамо. Большинство молодых футболистов играют сейчас в хороший футбол.

Что касается причин спада – во-первых, ушла большая группа игроков. Плюс, если не ошибаюсь, у нас было четыре центральных защитника, а к началу чемпионата пришлось даже переквалифицировать Люльку в центрбека – потому что трое человек получили травмы.

Плюс, календарь был не совсем простой. И были матчи, например, с Динамо на выезде – мы выигрывали 1:0, а судья побоялся поставить пенальти. Через некоторое время Лучано Лучи (глава департамента судейства – прим.) в личной беседе извинился за это. Мы проиграли 1:2.

Был и матч с Александрией дома, если не ошибаюсь, когда мы вели 2:0, но сыграли 2:2. Были проблемы, но главная – то, что ушли те, кто делал результат в предыдущем чемпионате.

Летняя пауза была не настолько большая, мы не смогли качественно усилиться и наиграть состав полноценно.

- Знаете ли вы еще одного знаменитого Александра Бабича из Одессы?

- Мне уже звонили раза три. Звонят с телеканала Думская, приглашают. Я отвечаю:

- Вы извините, я сейчас в Мариуполе

- Когда вы будете в Одессе?

- А по какому поводу?

- Вот мы хотим вас пригласить, тут какая-то очень старая лестница, вы все про нее знаете…

Я говорю: "Стоп-стоп-стоп, куда-куда-куда? Я футбольный тренер". Да, я знаю, что в Одессе есть мой тезка-экскурсовод, меня иногда приглашают вместо него по вопросам архитектуры.

- В чем главные отличия между Черноморцем и Мариуполем?

- В Мариуполе четче и конкретнее цели. То, что мы обговариваем – все выполняется, и в плане финансов, и в остальном. Если брать как клуб, то Черноморец – это был бренд, который играл в группе Лиги Европы. Мы попали туда после великой команды Григорчука, когда все гремели.

Мариуполь же только вышел из Первой лиги, имея определенные проблемы. Он только начинал развиваться. Пообщавшись с руководством, я видел его развитие. За это время очень многое преобразилось – в клубе, тренировочном процессе, организации работы, подготовке к играм.

Здесь есть перспектива, есть развитие. Мариуполь – это клуб, еще не избалованный большими победами.

- Были ли у вас предложения от других клубов во время работы в Мариуполе?

- Как и у любого тренера, бывает, что кто-то спрашивает, у кого контракт заканчивается. Но у нас всегда были хорошие отношения с руководством. Мы понимали, что, выполняя задачи, мы будем двигаться дальше. До конкретики никогда не доходило.

- Есть ли у вас амбиции поработать в Европе?

- Амбиции есть. Но есть не только у меня, а и у большинства наших тренеров проблема – языковой барьер. Это серьезная проблема, я над ней работаю. Понимаю, что говорить через переводчика – это одно, но когда ты выражаешь свои эмоции именно на языке, который понятен футболисту, это другое.

Если мы говорим по поводу зарубежья, где больше разговаривают на английском языке – конечно, есть проблемы. Если же о странах, где меня могут понимать без переводчика – то здесь намного проще.

- У пользователей Football.ua есть привычка постоянно писать в комментариях "Бабич – тварь". Обращаете ли вы внимание на такие вещи?

- Честно говоря, я нигде не видел. А где пишут, это у вас пишут? Не знаю, кто это комментирует и с чем это связано. У каждого есть свое мнение. Если такими словами разбрасываться – ну пусть мне это скажут в глаза. И тогда я хотя бы спрошу, откуда они взяли такие вещи.

Стараюсь не обращать на такое внимание. Если мне какие-то новости интересны – я прочитал, а читать комментарии не всегда есть время, да и не интересно. Что мне это даст? Если кто-то напишет хорошо – от этого мне лучше не станет. Если напишут гадости – тоже не сильно повлияет. Мне не интересно читать комментарии.

- Что вы пожелаете болельщикам Мариуполя?

- Прежде всего, в данной ситуации, это здоровья и благополучия. Почаще встречаться с нами на стадионе, может быть, на тренировочной базе. Потому что я знаю, что люди переживают за футбол, переживают за команду. Не всегда можно сказать, что мы их сильно радуем. Но есть категория болельщиков, которая поддерживает нас в любой ситуации. Низкий им поклон. Мы будем только рады видеть их везде.