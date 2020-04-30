Вингер киевлян поведал о долгосрочный планах.
Георгий Цитаишвили, getty images
30 апреля 2020, 21:35
Крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился, в какой сфере деятельности он бы хотел себя попробовать в далеком будущем.
"Президент Украины? Нет, это слишком много давления. Я вообще в политику не лезу. Тренером Динамо, может быть, хотел бы. Как менеджеры, мне нравятся Юрген Клопп и Пеп Гвардиола", — сказал Цитаишвили в своем Instargam.
Ранее сообщалось, что вингер на карантине времени зря не теряет, а тренирует онлайн юных футболистов Динамо U-14.
Также о работе и подготовке в условиях отсутствия полноценного тренировочного процесса рассказал вратарь киевлян Георгий Бущан.