Украина

Вингер киевлян поведал о долгосрочный планах.

Крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился, в какой сфере деятельности он бы хотел себя попробовать в далеком будущем.

"Президент Украины? Нет, это слишком много давления. Я вообще в политику не лезу. Тренером Динамо, может быть, хотел бы. Как менеджеры, мне нравятся Юрген Клопп и Пеп Гвардиола", — сказал Цитаишвили в своем Instargam.

Ранее сообщалось, что вингер на карантине времени зря не теряет, а тренирует онлайн юных футболистов Динамо U-14.

Также о работе и подготовке в условиях отсутствия полноценного тренировочного процесса рассказал вратарь киевлян Георгий Бущан.