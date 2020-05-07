Украина

Испанский форвард высоко оценил шансы киевлян на попадание в ЛЧ.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль признался, что донецкий Шахтер, лидирующий в чемпионате Украины, является самой сильной командой, против которой он играл.

"Думаю, труднее всего играть против Шахтера. Честно говоря, Премьер-лигу никогда не смотрел до переезда в Украину. Единственное, когда между Шахтером и Динамо были хорошие матчи, журналисты на телевидении в Испании их обсуждали".

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Кроме того, испанский форвард оценил шансы Динамо, которое сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ, на попадание в Лигу чемпионов.

"Динамо стремиться занять второе место. Конечно, стать первыми будет очень трудно. Если мы финишируем вторыми, то на 90% сыграем в Лиге чемпионов. Поэтому нам всем нужно оставаться вместе", — рассказал Соль в прямом эфире Instagram Динамо.

Напомним, ранее Фран Соль рассказал о том, с кем из одноклубников больше остальных общается в Динамо, а также назвал лучшего игрока киевского клуба на данный момент.

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