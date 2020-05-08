Украина

Бывший защитник Динамо рассказал, что продолжает следить за клубом.

Бетао разочарован результатами Динамо, но продолжает активно следить за клубом.

"Да, слежу за новостями и трансферами в Instagram. Думаю, сейчас у Динамо тяжелый момент. Я давно не видел такой ситуации с результатами киевлян, как сейчас. Считаю, что наша команда, которая играла в 2008-2010 годах, была очень хорошей — и по подбору футболистов, и по результатам. Сейчас же я вижу непонятные для себя результаты. Динамо может потерять очки с маленькими клубами, как в последнем перед перерывом матче с Десной. Простите, я никогда раньше не слышал о такой команде. Как Динамо может сыграть с ней 1:1?".

"Не могу судить, хороший состав в Динамо сейчас или нет, потому что из-за большой разницы во времени не выходит смотреть матчи. Но могу сказать, что футболисты должны играть сердцем. В “Динамо” нужно играть до конца, до последнего момента, до последней капли крови. В мое время, когда играли Диакате, Юссуф, Вукоевич, Эль Каддури, мы были собаками на поле, боролись за имя клуба. Вот это — Динамо Киев", — приводит слова Бетао официальный сайт Динамо.

Ранее Бетао рассказал, что Динамо – его второй дом.