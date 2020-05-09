Украина

Форвард поделился информацией о своей форме.

Нападающий Львова Ярослав Богунов рассказал о своем физическом состоянии после пребывания на карантине.

"На карантине, как и все, был с родными, близкими. Затем начались тренировки онлайн. Ничегонеделание убивало. Тяжело было. Когда ты живешь по расписанию – проснулся, позавтракал, тренировки, игры. А без расписания – проснулся, и дальше делать? "Игру престолов" снова пересмотрел. За неделю.

Чувствую себя тяжело. Занимался дома, но это совсем другое, чем когда тренируешься в команде. Всем тяжело, но кто говорил, что легко будет. Но это нормально. Главное – перетерпеть первую неделю, когда пойдут нагрузки, а дальше будет нормально.

Сейчас труднее, чем после сборов. Когда едешь на сборы – легче. А сейчас немного сложнее. Если у Ешиге Меликовича есть план – значит выйдем. Мы ему доверяем.

Если играть каждый третий день, то нужно учитывать много факторов – карточки, травмы. Но у нас есть кому играть, команда ровная", – рассказал 26-летний игрок в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне Богунов провел 21 поединок в футболке "сине-золотых", отличившись одним голом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.